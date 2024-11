L’Altra Provincia… Tanti interrogativi per il monumento funebre a Laura Urs de Margina ed alla figlia Laura

Isola della Scala (Verona) – Posizionato sulla destra del vialetto d’ingresso al cimitero di Isola della Scala, il manufatto (senza data e restaurato nel 2020) riporta un’epigrafe in latino dall’ostica decifrazione.

È stato fatto erigere da Davide Urs de Margina o DeMarginea (Freiherr von Urs deMargina, nato il 1° aprile 1816 a Mǎrgineni, nella regione di Moldavia, in Romania, scomparso il 10 settembre 1897 a Sibiu dov’è sepolto, tra l’altro Grande Ufficiale nelle truppe imperiali asburgiche, insignito dell’Ordine di Maria Teresa d’Austria, barone) nel ricordo della moglie Laura nata Bassier, originaria di Tarnovia (l’odierna Tarnów, in Polonia).

Consorte deceduta per le conseguenze del parto assieme alla figlia Laura (“in sinu complectens suam filiolam Lauram”, “in seno abbracciata a sua figlia Laura”).

Laura la madre e Laura la figlia, sempre se l’interpretazione è corretta.

La data del decesso dovrebbe essere il 25 novembre 1860 (stando all’atto di morte conservato presso l’Archivio parrocchiale di Isola della Scala) mentre il marmo cita (tradotto dal latino): “Diventò madre per volontà di colui che tutto dirige il 5 novembre. Venne privata della gioia e della consolazione della figliola il 12 novembre. Lasciò questa vita per il Cielo il 25 novembre”.

Difficile sapere perché Laura Urs de Margina si trovasse, gravida, ad Isola della Scala per morirvi.

Le informazioni a riguardo reperibili in Internet (in romeno ed in inglese) menzionano Davide Urs comandante di battaglione nel Reggimento di fanteria di linea n. 52 “Arciduca Franz Karl” nella Seconda guerra d’indipendenza italiana (29 aprile – 11 luglio 1859) contro forze di Francia e del Regno di Sardegna, combattendo a Solferino e Medole. Il 1° febbraio 1860 venne promosso vice colonnello e trasferito a Deva, in Transilvania.

Lasciò sola ad Isola della Scala la moglie, forse intenzionata a raggiungerlo in un secondo momento, magari a nascita avvenuta?

Facendo i conti… della serva, se, come afferma l’iscrizione, Laura partorì il 5 novembre, la stessa sarebbe rimasta incinta poco prima della partenza del marito per Deva. E quando e se Davide Urs venne personalmente ad Isola della Scala od ordinò l’erezione del monumento funebre in memoria della moglie e della figlioletta?

Anelli informativi mancanti d’una storia comunque triste…

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi