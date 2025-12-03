Particolari che sfuggono. La stele dei morti in Lager nazisti

Isola della Scala (Verona)
Lo sguardo e l’interesse distratti sfiorano appena la stele presente all’inizio del tratto d’accesso da via Roma al cimitero della cittadina.
Alla memoria di Cestaro Adolfo operaio Corrà Flavio studente universitario Corrà Gedeone studente universitario Gruppo Luigi impiegato Sesini Ugo professore Soffiati Luigi commerciante Spaziani Gracco avvocato Mauthausen Flossembürg 1943 – 1945 Patrioti del Comitato di liberazione nazionale deportati dai nazifascisti nei campi di sterminio in Germania martiri per la libertà e la dignità dell’uomo L’Associazione Volontari della libertà Isola della Scala 1973”.
I menzionati: Adolfo Cestaro, Isola della Scala (Verona), 27 marzo 1920 – Mauthausen, 11 aprile 1945; Flavio Corrà, Salizzole (Verona), 7 aprile 1917 – Flossenbürg, 1° aprile 1945; Gedeone Corrà, Salizzole (Verona), 8 settembre 1920 – Flossenbürg, 18 marzo 1945; Luigi Gruppo, Bovolone (Verona), 30 giugno 1910 – Flossenbürg-Porschdorf, 20 settembre 1945; Ugo Sesini, Trapani, 19 gennaio 1899 – Mauthausen-Gusen, 27 febbraio 1945; Luigi Soffiati, Salizzole (Verona), 6 settembre 1915 – Mauthausen-Ebensee, 9 maggio 1945; Gracco Spaziani, Lonigo (Vicenza), 18 maggio 1884 – Mauthausen, 9 febbraio 1945”.
Ricordo e rispetto…
di Claudio Beccalossi