L’Altra Verona… Abbigliamento d’improbabile “occasione”

Bizzarro “uso” d’un albero quale “armadio” all’aria aperta, in un marciapiede in via Giovanni Scopoli, nei pressi di Veronafiere.

Indumenti e scarpe lasciati in bella (!) mostra, forse più per burla o provocazione che per incivile disfarsi in modo inopportuno di vestiario dismesso.

Originalità di qualche buontempone che, magari, nascostamente spia eventuali reazioni dei passanti all’accorgersi del… guardaroba da strada?

Stramberia urbana (veronesi tuti mati?) comunque colta (e fotografata) al volo…

Claudio Beccalossi