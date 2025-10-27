Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 29 Ottobre
    Demo

    L’Altra Verona… Declino ecologico-igienico in un piazzale esterno della Motorizzazione Civile

    L'Altra Verona... 1 Min Read

       Il lupo perde il pelo ma non il vizio…

       Il proverbio calza a pennello per l’insistente situazione d’incuria che riguarda gli ambiti dei piazzali esterni della Motorizzazione Civile, quelli che danno su strada della Genovesa e via Apollo, già oggetto di servizi-segnalazioni de “Il Giornale dei Veronesi”.

       L’ampio spazio sulla seconda arteria, ad esempio, mostra ancora lo sfacciato persistere di rifiuti e ciarpami vari (alcuni quantitativi “misteriosi” avvolti anche in sacchi di plastica) oltre a cumuli di arbusti tagliati od abbandonati lì chissà quando. 

       Servirebbe una minima opera ecologico-igienica di repulisti generale, con responsabile controllo periodico degli “strani giri” inquinanti. Ma, forse, è pretendere troppo per una condizione di degrado che si trascina da tempo.

       Sperare, comunque, è sempre lecito. Così come sarebbe doveroso l’intervento istituzionale…

        Servizio e foto di
    Claudio Beccalossi

    © Riproduzione riservata

    L’Altra Verona… Il… “lato B” della Motorizzazione Civile
    L’Altra Verona… Paraggi della Motorizzazione Civile. Non solo discarica abusiva tollerata. Anche incendi appiccati

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy