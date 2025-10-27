L’Altra Verona… Declino ecologico-igienico in un piazzale esterno della Motorizzazione Civile

Il lupo perde il pelo ma non il vizio…
Il proverbio calza a pennello per l’insistente situazione d’incuria che riguarda gli ambiti dei piazzali esterni della Motorizzazione Civile, quelli che danno su strada della Genovesa e via Apollo, già oggetto di servizi-segnalazioni de “Il Giornale dei Veronesi”.
L’ampio spazio sulla seconda arteria, ad esempio, mostra ancora lo sfacciato persistere di rifiuti e ciarpami vari (alcuni quantitativi “misteriosi” avvolti anche in sacchi di plastica) oltre a cumuli di arbusti tagliati od abbandonati lì chissà quando.
Servirebbe una minima opera ecologico-igienica di repulisti generale, con responsabile controllo periodico degli “strani giri” inquinanti. Ma, forse, è pretendere troppo per una condizione di degrado che si trascina da tempo.
Sperare, comunque, è sempre lecito. Così come sarebbe doveroso l’intervento istituzionale…
Servizio e foto di
Claudio Beccalossi
