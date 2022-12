L’Altra Verona… Rischio cadute per cubetti di porfido divelti o mancanti nelle vie Pellicciai e Cappello

Costituiscono un rischio soprattutto per i più anziani. Camminando disattenti, infatti, è facile inciampare in cubetti di porfido divelti dal lastricato stradale od in spazi pedonali dove i blocchetti mancano.

Noti anche come bolognini o sampietrini/sanpietrini, costituiscono una caratteristica della pavimentazione pubblica di vari centri storici cittadini, Roma in testa, doverosamente sottoposta ad interventi continui di ripristino per evitare danni a persone od alla circolazione.

L’urgenza d’un pronto rimedio riguarda casi nelle vie Pellicciai e Cappello, come da foto scattate nel pomeriggio di ieri, 1° dicembre. Con l’afflusso continuo di gente, il pericolo d’incespicare e di cadere, anche con gravi conseguenze, è subdolo dove i cubetti sono dissestati o non ci sono.

Via Cappello Via Cappello Via Pellicciai Via Pellicciai

È alquanto strano, poi, che un paio di questi blocchetti, tolti da chissà dove, siano finiti in un angolo ed addirittura sul davanzale esterno d’una finestra in vicoletto cieco Racchetta. Goliardata o teppismo da quattro soldi?

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi