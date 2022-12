L’Altra Verona… Via Molinara con targa stradale danneggiata da tanto tempo. Santa Teresa non ha ancora compiuto il “miracolo” del suo restauro

Una lastra marmorea d’indicazione di via Molinara, in Borgo Roma, inserita nella muratura esterna della basilica minore e santuario di Santa Teresa di Gesù Bambino (al secolo la normanna Marie-Françoise Thérèse Martin, Alençon, 2 gennaio 1873 – Lisieux, 30 settembre 1897), dalla consacrazione avvenuta nel 1905.

Targa rotta da così tanto tempo al punto che nemmeno i più anziani abitanti sono in grado di citare il periodo approssimativo del danno. Tabella senza alcun intervento “miracoloso” (nemmeno della “confinante” Santa Teresa) che possa rimediare alla breccia provocata da chissà quale evento. Ma che, in ogni caso, contiene ancora nell’incavo i frammenti originali, come se il caso li avesse lasciati lì, al loro posto, o fossero stati raccolti da una mano pietosa per poi essere risistemati in qualche maniera dov’erano.

Le congetture da… bar sul deterioramento si sprecano: forse intenzionale e vandalico (una lontana sassata in una sorta di teppistica gara di tiro a segno), una scheggia di bombe alleate cadute in zona nell’ultimo conflitto mondiale (ad esempio, durante la feroce incursione aerea del 28 gennaio 1944).

Le ipotesi, in ogni caso, non giustificano il cocciuto mantenimento in deprecabili condizioni della tabella stradale. Domandina: che sia il caso, dopo anni ed anni di disinteresse, di provvedere al restauro?

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi