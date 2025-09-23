Il libro di Domenico Scarcella. La difesa è sempre legittima.

Non sono uno scrittore. Questo è un racconto di un evento traumatico realmente accaduto. Chiedo venia per gli errori.

Io, Maresciallo Maggiore Aiutante della Guardia di Finanza in pensione, oggi all’età di ottantasette anni ho deciso di raccontare in un libro i fatti accaduti il 27 aprile 2024, quando ho esploso un colpo di pistola ferendo uno dei due delinquenti che si erano introdotti nella mia abitazione sita in Bergamo dopo essere stato scaraventato violentemente giù dal letto sul quale riposavo. Armati di pistola e piede di porco, mi intimarono di consegnare altro danaro oltre ai 500 euro rinvenuti nel mio borsello posto sulla cassettiera.

“Ho sparato un solo colpo, non con l’intento di uccidere, ma per cercare di mettere in fuga i malviventi”.

Quella notte resterà impressa nella mia memoria come un ricordo difficile da cancellare. Una rapina in casa, un momento in cui tutto sembrava precipitare e il senso di sicurezza che avevo costruito nel tempo si è sgretolato in pochi istanti. Non è stato solo il furto di oggetti materiali e di denaro, ma anche la perdita di quella sensazione di protezione che pensavo fosse innata nel mio ambiente più intimo.

Questa esperienza ha lasciato tracce profonde nel mio cuore e nella mia mente. La paura, l’angoscia e l’impotenza sono state compagne quotidiane nei mesi successivi. Mi sono reso conto di quanto sia fragile il nostro senso di sicurezza e di quanto possa essere sconvolgente sentirsi violati nel proprio spazio più sacro.

Scrivere di questa vicenda nasce dal desiderio di condividere non solo ciò che è accaduto, ma anche ciò che ho imparato e per la forza di rialzarmi per andare avanti. Ogni vittima affronta il trauma a modo suo, e spero che questa testimonianza possa aiutare chi si trovasse a vivere situazioni simili a sentirsi meno solo, sapendo che il dolore, seppur profondo, può essere affrontato e superato.

Con questo scritto voglio invitare alla riflessione sull’importanza di prevenire questi episodi e di supportare chi ne è stato colpito.

di Domenico Scarcella