Verona Ricorda… Commemorate in Quarta Circoscrizione le vittime delle bombe alleate del 28 gennaio 1945

La Quarta Circoscrizione (competente su Santa Lucia, Golosine e Madonna di Campagna), presieduta da Alberto Padovani, ha onorato gli 81 anni dall’inesorabile bombardamento aereo alleato sulla città del 28 gennaio 1944 che arrecò distruzione e morte. Si trattò d’uno dei più duri attacchi sull’area urbana attuati tra il 23 settembre 1943 ed il 20 aprile 1945, con la massima recrudescenza delle quattro ondate del 4 gennaio 1945 con quadrimotori e bimotori dell’USAAF (United States Army Air Force, Aeronautica Militare degli Stati Uniti).

Quel tragico venerdì 28 gennaio una formazione di circa 120 Boeing B-17 Flying Fortress (Fortezza Volante) e bombardieri medi bimotori del 301st Bomb Group dell’USAAF scaricò centinaia di bombe soprattutto sulla stazione ferroviaria di Porta Nuova ed i quartieri attorno, riuscendo ad interrompere il traffico di treni nello scalo ed i collegamenti strategici, soprattutto con la Germania.

L’area densamente abitata di Santa Lucia venne coinvolta nello sfacelo per la sua adiacenza all’importante crocevia di binari e linee. Il quotidiano “L’Arena” del 29 gennaio citò un totale provvisorio di 60 morti e 150 feriti mentre il numero totale dei deceduti, riferito a freddo alquanto a… spanne, parve sui duecento.

Un sintetico resoconto su circostanze e vittime fu pubblicato da “Il Giornale dei Veronesi” il 28 gennaio 2024, in occasione degli 80 anni dal dramma (riproposto qui sotto). Trovò rievocazione anche la strage avvenuta nel rifugio sotterraneo all’odierna confluenza tra via Carlo Alberto Dalla Chiesa e stradone Santa Lucia (nei pressi della rievocativa via XXVIII Gennaio) per la deflagrazione d’una bomba che vi penetrò. Una serie di foto documentò alcuni momenti successivi all’atroce avvenimento, durante l’affannosa ricerca di eventuali superstiti tra le macerie da parte di soccorritori.

Clara Pescioli e la piccola Maristella Marignani (madre e figlia) furono purtroppo estratte senza vita assieme ad altri. I loro loculi, vicini, col marito e padre Marino (sopravvissuto e deceduto il 30 gennaio 1985) sono nel cimitero di Santa Lucia, dove la Quarta Circoscrizione, come sempre nell’amara ricorrenza, s’è raccolta con cordoglio in memoria degli scomparsi in quel sciagurato 28 gennaio 1945…

Claudio Beccalossi

© Riproduzione riservata