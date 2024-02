Il Comitato coinvolge tutti i 16 comuni veronesi sulle zone di ricarica delle falde acquifere contro le discariche di amianto

27 febbraio 2024

Il Comitato anti discarica Cà Balestra estende la propria battaglia e coinvolge tutti i 16 comuni

veronesi che rientrano nelle zone di alta pianura e ricarica delle falde acquifere individuati dalla

delibera di Consiglio regionale n. 62/06.

Il Comitato, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni di Arcole, Buttapietra,

Castel d’Azzano, Isola della Scala, Mozzecane, Oppeano, Povegliano Veronese, San Bonifacio, San

Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Verona e Zevio per

segnalare loro la pericolosità concreta e attuale legata alla realizzazione di discariche per

amianto nelle zone più vulnerabili del Veneto, quali quelle di ricarica delle falde acquifere.

La comunicazione ha ricordato come questa emergenza sia stata originata dalla modifica

introdotta nel 2022 dalla Giunta Regionale al Piano Regionale Rifiuti (DGR. 988/22), che ha

consentito la realizzazione di discariche per amianto nelle zone di ricarica delle falde acquifere

oltre che in quelle instabili, esondabili e alluvionabili, mettendo così a rischio la qualità delle

riserve idriche del Veneto utilizzate sia ai fini idropotabili che agricoli ed industriali.

Richiamando la mozione approvata all’unanimità dalla Provincia di Verona il 1° febbraio scorso, il

Comitato ha chiesto a tutti gli Enti coinvolti di intervenire insieme e compatti affinché la Regione

Veneto proceda a: