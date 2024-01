Riparte nel 2024, il progetto contro l’alcolismo portato nelle scuole da ANAS e alcolisti anonimi

Riparte oggi per il 2024 il progetto “Non troppo piccoli per parlare di alcool”, progetto che mette in guardia i giovanissimi delle scuole veronesi dei danni provocati dall’alcool. Questo primo incontro è stato programmato alla scuola secondaria di primo grado Anna Frank di Lugagnano di Sona (VR) dai volontari dell’Associazione Nazionale Azione Sociale e degli alcolisti anonimi al quale ne seguirà un secondo nei prossimi giorni.

L’assemblea inizia con il far vedere agli studenti delle immagini con base scientifica sugli effetti negativi dell’alcool e i vari motivi per cui è sconsigliata l’assunzione, presentazione esposta da un volontario ANAS, successivamente i ragazzi ascoltano la testimonianza di una persona che ha vissuto il problema in prima persona che fa parte degli alcolisti anonimi oltre alla testimonianza sentiranno il racconto di un familiare di alcolisti dove spiegherà come viene vissuto questo problema in famiglia, infine verrà lasciato spazio alle domande dei ragazzi.

Il Portavoce di ANAS Francesco Bitto, che presente al primo incontro, ha tenuto a dichiarare “I ragazzi hanno bisogno di essere indirizzati verso un giusto stile di vita al quale sicuramente contribuisce la distanza da alcool e sostanze che creano dipendenza, per questo noi dal 2014 siamo attivi con questo progetto già dalle scuole medie ”. Il progetto è coordinato dalla D.ssa Carla De Zordo di ANAS Veneto che da anni segue le attività progettuali dell’Ente.