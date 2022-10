Andy Warhol / Collezione Chiantera

Forse non tutti sanno che il museo della radio abbraccia anche l’arte del 900, e possiede opere di artisti internazionali.

Una di queste è:

Velvet Underground & Nico, il disco ICONICO firmato da Andy Warhol, papà della PopArt / e sarà il protagonista assoluto della mostra al Centro Culturale Altinate di Padova.

Il disco, Vero e proprio capolavoro di Warhol datato 1967, sarà prestato eccezionalmente nel percorso espositivo sulla POPART nella vicina Padova.

La copertina dell’album di debutto dei Velvet Underground, disegnata proprio da Andy Warhol divenne una vera e propria icona, a volte sostituendo il titolo del disco, spesso semplicemente chiamato “banana album”. La copertina originale( quella del Museo della radio ) era leggermente diversa da come la conosciamo oggi. Infatti, la buccia era adesiva e si poteva staccare, rivelando una banana di colore rosa, al di sotto, con una evidente allusione sessuale. Il tutto accompagnato dalla scritta “Peel slowly and see”, sbucciare lentamente e vedere.

Per incorniciare quest’opera è stata utilizzata la stessa tipologia che viene applicata al Mo.Ma di NY:

VETRO ULTRA VUE UV70 rende l’opera praticamente sospesa nel vuoto, sembra che non ci sia protezione e invece oltre ad essere PRESERVATO… il bene è… incredibilmente VIVO.

” E’ un orgoglio enorme poter prestare le nostre opere fuori dalle mura locali, stona purtroppo la mancanza per la nostra città, che speriamo venga colmata al più presto con l’apertura di un polo dedicato alla Comunicazione del 900. Le prospettive sembra ci siano tutte per dialogare in maniera costruttiva a favore del futuro Turistico culturale cittadino.