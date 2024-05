Candidature aperte alla seconda edizione della Borsa di Ricerca sull’Enoturismo finanziata dalle Grandi Capitali del Vino

Verona, 23 maggio 2024.

Sulla base del successo dell’anno inaugurale, la rete Great Wine Capitals, a cui Verona appartiene, è entusiasta di annunciare la seconda edizione della Borsa di Ricerca sull’enoturismo. Si tratta di una Borsa volta a sostenere l’eccellenza e l’innovazione nel turismo enogastronomico attraverso il supporto alla ricerca in questo settore e sottolinea l’impegno delle Grandi Capitali del Vino nel favorire la collaborazione accademica tra le 12 distinte capitali vinicole a livello mondiale.

“Grazie alla sua riconosciuta vocazione enoturistica, Verona è l’ambasciatrice dell’Italia nella rete delle grandi capitali del vino – spiega Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona – e i due progetti che lo scorso anno sono stati finanziati dalla Borsa per la Ricerca con un importo di € 7.500,00 ciascuno verranno presentati nel corso della Conferenza Annuale di Great Wine Capitals, che quest’anno si terrà proprio qui a Verona, dal 20 al 24 ottobre”.

Questi progetti non solo hanno dimostrato un rigoroso impegno accademico, ma hanno anche offerto soluzioni pratiche a questioni rilevanti nel settore del turismo enogastronomico.

Le ricerche, focalizzate sulle pratiche sostenibili nel settore del turismo enogastronomico e sull’esplorazione della terziarizzazione nella produzione vinicola, hanno fornito preziose intuizioni riguardo alla gestione del lavoro e alla creazione di valore per le cantine indipendenti, esaminando gli standard e le pratiche del settore in diverse Great Wine Capitals.

Claire Lamoureux, una delle vincitrici della borsa, ha condiviso la sua esperienza: “La borsa internazionale per la ricerca del GWC si è rivelata preziosa nel mio percorso di dottorato, facilitando un significativo progresso nella mia ricerca e dando vita a un progetto che ho sviluppato durante i primi due anni della mia proposta di dottorato. Con l’aiuto di questa borsa, ho stabilito una partnership tra la mia Università francese e l’Università di Geisenheim in Germania, iniziando così un percorso internazionale. Lo studio mette in evidenza le innovative tenute vinicole premiate con i premi Best of Wine Tourism. Non vedo l’ora di presentare i nostri risultati all’assemblea generale in ottobre a Verona .”

Palbi Sharma Bhargava, un altro vincitore della borsa dello scorso anno, ha riflettuto anche sull’impatto del premio: “La borsa GWC mi ha aiutato a pensare fuori dagli schemi riguardo alla mia ricerca e su come possa essere utilizzata al di fuori del mondo accademico in molti modi. Sono stato in grado di connettermi con professionisti di tutto il mondo che hanno condiviso la loro esperienza nel turismo enogastronomico e mi hanno aiutato a plasmare il mio progetto. Ho imparato molto dalle loro intuizioni e le opportunità di networking mi hanno permesso di entrare in contatto con organizzazioni e individui con cui non sarei stato in grado se non fossi stato parte della comunità di GWC.”

Mentre apriamo la chiamata alle candidature di quest’anno, invitiamo i ricercatori desiderosi di affrontare le sfide e le opportunità critiche nel turismo enogastronomico. La borsa è progettata per sostenere progetti che portino approcci innovativi al settore, contribuendo a migliorare la sostenibilità e la redditività del turismo enogastronomico.

Selezione e Domande:

• Gli aspiranti devono focalizzare la loro ricerca su argomenti direttamente rilevanti per almeno una delle Grandi Capitali Vinicole: Adelaide, Australia del Sud; Bilbao-Rioja, Spagna; Bordeaux, Francia; Cape Town-Cape Winelands, Sudafrica; Losanna, Svizzera; Magonza-Reno Assia, Germania; Mendoza, Argentina; Porto, Portogallo; San Francisco-Napa Valley, USA; Valparaíso-Casablanca Valley, Cile, Verona, Italia e Hawke’s Bay, Nuova Zelanda.

• Il processo di selezione coinvolgerà una giuria internazionale di esperti che valuteranno le proposte di ricerca in base alla loro innovazione, alle implicazioni pratiche e al potenziale contributo al settore del turismo enogastronomico.

Date Chiave per il Programma di Borsa per la Ricerca del GWC:

• Apertura della borsa: 6 maggio 2024

• Scadenza delle candidature: 28 giugno 2024

• Annuncio dei vincitori: 24 settembre 2024

• Relazione intermedia: 14 marzo 2025

• Relazione finale : 26 settembre 2025

I risultati della ricerca di quest’anno saranno presentati all’AGM del GWC nel 2025, fornendo una piattaforma per i vincitori per condividere le loro analisi con un pubblico globale di leader del settore e colleghi. Questa iniziativa in corso riflette il focus strategico del GWC sull’avanzamento del turismo enogastronomico attraverso la ricerca e la collaborazione.

Per ulteriori informazioni sulla Borsa per la Ricerca della Grande Vini Capitali Rete Globale, si prega di visitare: International Research Grant – Great Wine Capitals

A proposito delle Great Wine Capitals

Fondata nel 1999 come comunità di città globali che condividono un bene economico e culturale comune – la loro connessione a regioni vinicole di fama internazionale – la Rete Globale delle Grandi Capitali del Vino riunisce diverse capitali vinicole globali sotto un unico marchio condiviso.

La Rete Globale GWC facilita lo scambio di conoscenze, idee ed esperienze; stimola gli affari, l’innovazione, le amicizie ed è un mezzo per collaborare su sfide e opportunità.

La Rete attualmente è composta da 12 regioni vinicole di fama mondiale provenienti dagli emisferi nord e sud, spaziando tra i vecchi e i nuovi mondi del vino, tra cui: Adelaide, Australia del Sud; Bilbao-Rioja, Spagna; Bordeaux, Francia; Cape Town-Cape Winelands, Sudafrica; Losanna, Svizzera; Magonza-Reno Assia, Germania;Mendoza, Argentina; Porto, Portogallo; San Francisco-Napa Valley, USA; Valparaíso-Casablanca Valley, Cile, Verona, Italia e Hawke’s Bay, Nuova Zelanda.