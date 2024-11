Premio Unioncamere per lo Sviluppo Economico a Stone Italiana Spa di Zimella

Mestre-Venezia, 21 novembre 2024.

Stone Italiana Spa di Zimella ha ricevuto ieri il Premio regionale per lo sviluppo economico 2024, assegnato da Unioncamere del Veneto alle aziende che si sono distinte per l’innovazione in impresa e la responsabilità sociale d’impresa.

“Ricerca, innovazione e sviluppo sono le fondamenta della storia di Stone Italiana Spa, prima azienda al mondo a produrre superfici in marmo ricomposto –spiega Giuseppe Riello, Presidente della Camera di Commercio di Verona, che ha consegnato all’azienda il premio della sezione innovazione in impresa-. Fondata nel 1979 da Roberto Dalla Valle, Stone Italiana Spa ha saputo distinguersi come pioniera nel settore lapideo, proponendo soluzioni all’avanguardia, che hanno conquistato l’interesse di architetti e designer di fama internazionale. Oggi, l’azienda è sinonimo di eccellenza Made in Italy e di creatività, con un team di 103 persone e un fatturato nell’ordine dei 20milioni di euro”.

Sin dagli inizi, Stone Italiana Spa si è dedicata alla ricerca e allo sviluppo di materiali innovativi e ha puntato su una gamma sempre più ampia di colori. Alla fine degli anni ’90, l’introduzione di lastre in quarzo ha rappresentato un passo decisivo per l’azienda, che è entrata con successo anche nel mercato dell’arredo. L’ultimo importante traguardo è stato raggiunto con l’introduzione di Cosmolite ®, una rivoluzionaria “materia nuova” ottenuta dal riutilizzo degli scarti dell’industria di escavazione e con un ridotto residuo di silice cristallina, a vantaggio sia dell’ambiente sia della sicurezza dei lavoratori.

Nella foto: Giuseppe Riello consegna il premio a Roberto Dalla Valle.