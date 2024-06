Upskill Cariverona: 12 soluzioni originali sviluppate dagli studenti per rispondere ai bisogni di innovazione di aziende e imprese sociali

A conclusione della seconda edizione del programma, sono stati presentati oggi i prototipi realizzati dai giovani di tre ITS e due atenei per realtà di Verona, Vicenza e Mantova

Sono stati presentati questa mattina, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Verona, i 12 prototipi originali sviluppati da studenti ITS e universitari per rispondere alle sfide di innovazione lanciate da aziende o imprese sociali con sede nelle province di Verona, Vicenza e Mantova. Con l’evento si è chiusa ufficialmente la seconda edizione di Upskill Cariverona, il programma di innovazione collaborativa promosso da Fondazione Cariverona e Upskill 4.0, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

L’iniziativa, lanciata a marzo 2024, ha coinvolto 12 realtà produttive e oltre 50 giovani di tre ITS (ITS Academy LAST di Verona, ITS FITSTIC di Bologna e ITS Servizi alle imprese di Roma) e due atenei (Università di Ca’ Foscari Venezia e Università degli Studi di Padova). Accompagnati dai project manager di Upskill 4.0, i team hanno lavorato a stretto contatto con gli imprenditori per elaborare risposte originali e concrete ai loro bisogni di innovazione. Attraverso un processo per fasi codificato da Upskill 4.0 e mutuato da metodologie per la gestione dell’innovazione come il Design Thinking, i giovani hanno aiutato le aziende a ripensare i loro prodotti e servizi attraverso le tecnologie digitali.

“I 12 progetti di questa seconda edizione dimostrano, ancora una volta, che l’innovazione nasce dall’incontro e dalla contaminazione tra idee, saperi e competenze diverse – ha dichiarato Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona – La stretta collaborazione tra giovani degli ITS e delle università, da una parte, e imprenditori, anche sociali, dall’altra, ha dato vita a soluzioni efficaci e originali, che possono innescare nuovi percorsi di crescita per il futuro. Come Fondazione, siamo convinti che la costruzione di sinergie inedite e il dialogo tra mondi solo in apparenza distanti tra loro siano chiavi di volta essenziali per rilanciare lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori”.

“I progetti Upskill 4.0 sono un’occasione concreta per le imprese persperimentare in modo rapido nuove soluzioni attraverso il digitale. I prototipi sviluppati per Upskill Cariverona a Verona, Vicenza e Mantova – ha evidenziato Stefano Micelli, presidente di Upskill 4.0 – valorizzano tutte le aziende, mettendo la tecnologia al loro servizio. Le soluzioni dimostrano, inoltre, come riconnettere l’energia dei giovani al saper fare di generazioni consolidate sia una leva formidabile per la crescita dei territori, rendendoli attrattivi e competitivi.”

Di seguito i prototipi realizzati. Per la provincia di Verona:

una web app, una nuova comunicazione online ed esperienze offline attraverso un pop-up store per Pasticceria Cassandrini ;

; un contest rivolto ai giovani per avvicinarli al mondo della falegnameria per Lorenzo Borsarini ;

; un’analisi web dettagliata per comprendere la percezione del brand e individuare nuovi segmenti di mercato per Camplin ;

; un nuovo videogioco collaborativo per gli studenti di Cooperativa il Ponte.

Per la provincia di Vicenza:

un sigillo fisico dotato di tecnologia NFC per garantire l’autenticità al gioiello e per consentire una sua identificazione sicura nel tempo per La Prima Gioielli ;

; laboratori e rubriche social per far scoprire i segreti della scrittura e della tipografia e avvicinare i lettori per Ronzani Editore ;

; una strategia comunicativa multicanale per Lineasette ;

; miscele personalizzate, nuovi packaging e contenuti multilingue per i mercati internazionali per l’azienda produttrice di caffè Europa ’93.

Per la provincia di Mantova:

un chatbot di supporto nella gestione degli ordini per la cantina Lebovitz ;

; una galleria virtuale per immergersi nell’arte e nella cultura di Mutty Arts & Crafts ;

; tre nuove strategie comunicative per una maggiore visibilità del brand e per arricchire l’esperienza dei clienti per la trattoria all’ Avanguardia ;

; un’esperienza digitale rinnovata per coinvolgere il pubblico per Calze BC.

Fondazione Cariverona è impegnata dal 1991 nell’attivazione e sostegno di progetti di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Con bandi e sessioni erogative, investiamo in progetti coerenti con le priorità stabilite nei Documenti di programmazione annuale e pluriennale, i nostri strumenti di indirizzo e di pianificazione strategica. Valutiamo le richieste di contributo in termini di coerenza e affidabilità dei proponenti, capacità di lettura del bisogno, incidenza sul territorio e sostenibilità del progetto. Prestiamo particolare attenzione al monitoraggio dei risultati conseguiti e all’impatto generato.

Upskill 4.0 è uno spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, costituito come start up innovativa e società benefit e presieduto dall’economista Stefano Micelli. Supporta la crescita e la trasformazione digitale delle aziende, facendo collaborare giovani e imprese, con il supporto dei suoi partner tecnologici. Grazie ad Upskill 4.0, in soli due anni, 90 aziende artigiane e oltre 400 studenti italiani hanno dato vita insieme a nuovi percorsi di innovazione digitale.

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore, attraverso un percorso biennale post diploma di scuola superiore. Rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali: l’obiettivo è sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese.