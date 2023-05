Alessandra Basso (Lega-ID): “Il comune di Verona non tutela i cittadini per seguire l’ideologia Lgbtq”

Non sono progressisti: sono estremisti. Il peggio è che tutto avviene sotto le insegne di una istituzione: quelle del Comune di Verona, che, in occasione della giornata contro l’omotransfobia, patrocina un’iniziativa in cui si promuove, dalle pagine del libro “Trans* con figlǝ, suggerimenti per (futurǝ) genitori trans* e loro alleatǝ, prima guida italiana sulla Transgenitorialità”, l’inseminazione artificiale fatta in casa.

Una pratica del tutto paragonabile all’utero in affitto, dal momento che una caratteristica dell’home insemination è fare incontrare domande e offerte, specialmente online, di “seme fresco” di un donatore: esistono persino appositi gruppi sui social network.

Questo mercimonio è contrario a ogni etica e a ogni morale. E non soltanto. Vi sono rischi enormi per la salute, non essendovi controlli medici e nessun riscontro sullo stato di salute del donatore, e nessuna tutela legale per alcuna delle parti.

Il Comune di Verona è pronto a mettere a rischio salute e diritti dei cittadini, prima di tutto dei bambini, pur di inseguire l’ideologia Lgbtq.

Così Alessandra Basso, eurodeputata Lega-ID