“Su Berlusconi, in 30 anni, una persecuzione giudiziaria senza eguali. 135 assoluzioni su 136 processi: un accanimento che ha dell’incredibile. Il problema in Italia è il protagonismo di certe procure, che nasce dall’eccessivo potere discrezionale dei pubblici ministeri. I quali, altro enorme problema, non rispondono mai dei loro errori. Parlo di pochi ma rumorosi (anche mediaticamente) magistrati che usano il loro potere per fini politici e che danneggiano l’intera categoria”.

Questo il commento del deputato di Forza Italia Flavio Tosi dopo l’assoluzione di Berlusconi al Rubi Ter.