Carne sintetica, Basso (Lega-ID): “L’Europa finanzia una produzione che affossa il comparto agricolo italiano e minaccia l’ambiente”

“La carne sintetica non solo è una minaccia per il nostro comparto agricolo e per la salute dei consumatori, ma rappresenta anche la chiara dimostrazione dell’incoerenza dell’Europa. La Commissione infatti sostiene, anche economicamente, questo prodotto di laboratorio in barba ai parametri da essa stessa stabiliti in termini di emissioni”.

Lo evidenzia l’eurodeputata Alessandra Basso (Lega-ID) nell’interrogazione presentata per mettere in luce proprio questa incongruenza che mina le basi stesse della produzione della carne sintetica.

Il documento prende le mosse da un recente studio pubblicato sulla rivista di biologia BioRxiv: i professori Derrick Risner, Yoonbin Kim, Cuong Nguyen, Justin B. Siegel ed Edward S. Spang hanno approfondito il tema della ricaduta ambientale della carne sviluppata da cellule animali, che dovrebbe sostituire la carne prodotta negli allevamenti. Ne emerge che le emissioni di CO2 derivanti da questa produzione, se portata a livello industriale, potrebbero essere da un minimo di 4 a un massimo di 25 volte di quelle derivanti dall’allevamento tradizionale.

“La Commissione Europea – spiega l’europarlamentare – ha concesso un finanziamento di due milioni di dollari nel 2021 alle società Nutreco e Mosa Meat, impegnate proprio nel settore della carne coltivata, in nome di una maggior sostenibilità di questi prodotti, che però viene smentita dallo studio. Questo finanziamento non sembra affatto coerente con gli obiettivi di neutralità climatica definiti dalla stessa Commissione, che prevedono la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2050”.

È necessaria dunque una nuova concezione del novel food. “Continuiamo a dire no alla carne sintetica per tutelare la salute, il patrimonio agroalimentare e anche l’ambiente, in nome del quale si moltiplicano le eurofollie, ma senza tenere in alcun conto l’impatto di questo prodotto a base cellulare”.