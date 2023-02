Cospito. Tosi (FI): “Delinquente pericoloso, stia al 41-bis. Ma ora basta parlarne, rischio effetto emulazione”

Verona 6 febbraio ’23.

Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, dice: “Su Cospito ha detto bene la Presidente Meloni, vanno abbassati i toni della polemica politica e istituzionale, lo Stato non può mai mostrarsi diviso quando si tratta di lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata. Inoltre l’effetto certo è dare visibilità a un criminale che prima nessuno conosceva pubblicamente. Vogliamo renderlo un eroe nazionale? Vogliamo creare un inquietante effetto emulazione? Cospito ha gambizzato un dirigente Ansaldo e ha tentato di fare una strage di Carabinieri, che solo il caso e la fortuna hanno evitato: è un uomo pericoloso, un delinquente matricolato, non è un perseguitato e nemmeno un prigioniero politico. Merita di stare al 41-Bis. Se vuole faccia lo sciopero della fame a oltranza, ma meno se ne parla e meglio è”.

Non a caso, dice Tosi, “coerentemente noi di Forza Italia in Parlamento non abbiamo mai preso parte a polemiche politiche sulla vicenda, perché danneggiano solamente l’azione di Governo e il Paese. Il Governo Meloni sta facendo bene e anche la maggioranza parlamentare sta lavorando in maniera coesa, pensiamo a realizzare le riforme indispensabili all’Italia”.