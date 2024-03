Daniele Polato(FdI) lascia il Consiglio Comunale di Verona per impegni istituzionali. Subentra Ferrari

Verona, 28 marzo 2024

«Oggi, ho rassegnato le dimissioni da Consigliere del Comune di Verona per impegni istituzionali. Ricoprirà il mio incarico Leonardo Ferrari, già presidente del Consiglio Comunale, che porterà avanti con determinazione e preparazione il lavoro di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale. Non è stata una decisione semplice, dopo 22 anni di impegno e passione e per il forte legame con la città e con i cittadini. Continuerò il mio lavoro per rappresentare al meglio le esigenze e le istanze dei nostri concittadini con l’incarico di Consigliere regionale e Presidente del Gruppo consiliare regionale», così Daniele Polato in merito alle dimissioni odierne da Consigliere Comunale di Verona.