Giustizia, Ostellari: Soluzione a sovraffollamento non è svuota carceri

Roma, 23 febbraio

“La sinistra pensa agli sconti, noi abbiamo un’idea diversa: rendere efficace l’esecuzione penale, garantire opportunità di rieducazione dei ristretti, nel rispetto della dignità di ciascuno, ma senza inutili premi. Il sovraffollamento non si risolve con gli svuota carceri, perché chi esce oggi senza aver aderito a un percorso trattamentale, domani rientrerà nel circuito penale. Persino per combattere i suicidi servono altre strategie: molti detenuti si tolgono la vita in prossimità del fine pena, anche perché temono il rientro in società senza alcuna prospettiva. La chiave è lavorare sulle procedure e migliorare la capacità del sistema di dare risposte”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari.