Lupi. On. Caretta (FdI), basta ideologie

“Sono ormai sempre più numerose le presenze di lupi al di fuori del loro habitat, a danno e detrimento delle attività agricole e della incolumità dei cittadini. È notizia di oggi l’aggressione a un giovane allevatore della provincia di Como da parte di tre lupi, ferito alla gamba e vittima di una perdita costante di capi, un danno economico ma anche psicologico considerevole. E’ notizia di ieri l’aggressione segnalata a Montelibretti, in provincia di Roma, dove dei lupi hanno ammazzato quattro cavalli lipizzani, patrimonio UNESCO, di cui uno sbranato e divorato. La situazione è fuori controllo, figlia di un approccio lassista che negli ultimi anni ha dato spago unicamente alle ideologie ambientaliste, che hanno sempre giocato sull’alibi della differenza tra cani selvatici e lupi, dimenticandosi che l’armonia deve essere a beneficio di tutti gli utenti di un habitat e che il silenzio della ragione ha ormai portato ad una situazione fuori controllo. Questo è un problema per la sicurezza delle attività agricole e per la sicurezza dei cittadini, che rischiano di trovarsi invasioni di campo nei centri abitati. Dobbiamo affrontare il problema con pragmatismo e approvare urgentemente un piano di monitoraggio e contenimento di tutti quegli animali che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e delle loro attività”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio