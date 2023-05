Occupazioni abusive: Lega, Pdl per restituire casa a chi ne ha diritto

Roma, 31 mag.

“Le occupazioni abusive sono un problema ormai annoso nel nostro Paese. Non solo perché violano la proprietà privata, tutelata dalla Costituzione italiana, ma anche perché recano notevoli danni economici ai legittimi proprietari. Inoltre, come ci ha raccontato la cronaca in passato, spesso avvengono a danno di persone anziane, magari assenti da casa per motivi di salute. La Lega si è sempre schierata attivamente contro questo atto illegale. Per questo siamo soddisfatti del fatto che, in commissione, si sia adottato il testo base che avevamo proposto. Così si prevedono l’introduzione di un articolo nel codice penale sull’inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria assieme alle disposizioni affinché la casa sia restituita il prima possibile a chi ne ha legalmente diritto”.

Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Giustizia Ingrid Bisa, prima firmataria della Pdl, Davide Bellomo, relatore, Simonetta Matone, Jacopo Morrone e Valeria Sudano.