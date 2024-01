Sicurezza: Salvini, bene 46 militari in più a Venezia  

Roma, 19 gen.

“46 militari in più per rafforzare il controllo del territorio a Venezia, grazie all’operazione Strade Sicure. Un plauso al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e all’impegno della Lega: è un altro segnale a favore dei cittadini come quello che, da Ministro delle infrastrutture e trasporti in collaborazione col Viminale, vogliamo dare con una presenza ancora più massiccia di donne e uomini in divisa dentro e fuori le stazioni e perfino sui treni nelle situazioni più critiche. Avanti così”.

Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.