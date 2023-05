Terrorismo. Tosi (Forza Italia): “Estrema sinistra indegna, dà copertura politica e ideologica ai terroristi rossi italiani rifugiati in Francia. Una vergogna che sieda in parlamento”

Roma 24 maggio.

Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, definisce “vergognoso il comportamento dei 7 deputati dell’estrema sinistra che oggi si sono astenuti sulla mozione a favore dell’estradizione in Italia dei dieci terroristi rossi ancora rifugiati in Francia”. Per Tosi quel voto dimostra che “la sinistra radicale è ancora orientata a dare copertura politica e ideologica a dei criminali condannati per omicidio, banda armata e terrorismo. È umiliante per l’Italia e le istituzioni democratiche che gente così sieda in Parlamento. Ed è uno schiaffo morale alle vittime – servitori dello Stato, giudici, uomini delle forze dell’ordine, dirigenti d’azienda e di enti pubblici, politici – e alle loro famiglie”.

La mozione, presentata dal centrodestra e votata oggi ad ampia maggioranza dalla Camera dei Deputati, fa riferimento al definitivo no del 28 marzo scorso della Corte di Cassazione francese all’estradizione in Italia dei dieci terroristi rossi Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella, Roberta Cappelli, Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Maurizio Di Marzio, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Luigi Bergamin e Raffaele Ventura. Con la mozione si è chiesto al Governo di adottare ogni iniziativa per fornire la necessaria assistenza ai parenti delle vittime nel loro ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, e di individuare ogni soluzione possibile per rispondere alla loro richiesta di giustizia favorendo l’estradizione.

Dice Tosi: “L’auspicio era che il Parlamento si dimostrasse unito su un tema del genere. Invece la sinistra più estrema ha toccato il fondo della vergogna, mettendosi dalla parte degli assassini. Sono indegni di sedere in Parlamento”.