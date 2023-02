Tosi (Forza Italia): “Sostegno all’Ucraina non si discute, le parole di Berlusconi mirano a una soluzione di pace”

Verona 13 febbraio.

Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, sottolinea “come le parole di Berlusconi non sono assolutamente contro il sostegno all’Ucraina e al suo popolo, anzi, individuare una soluzione di pace, una via alla risoluzione del conflitto significa innanzitutto salvare il popolo ucraino dal massacro. Pertanto rimane il doppio binario: aiuti all’Ucraina per difendersi, perché è chiaro che è il Paese aggredito, ovviamente all’interno dell’alveo delle regole Nato, e azione diplomatica per il cessate il fuoco. Una cosa non esclude l’altra e le puntuali e autorevoli parole del nostro Ministro degli Esteri Tajani confermano la linea del Governo”.

Tuttavia, il Presidente Berlusconi, dice Tosi, “con la sua grande esperienza in politica estera è andato al cuore del problema, senza timore del politicamente scorretto. Non si può negare che Zelensky talvolta con le sue dichiarazioni, e soprattutto con le sue ultime richieste alla Nato di caccia da combattimento, non punta certamente a placare il conflitto. Al contrario, il rischio anche non voluto è poi quello di intensificarlo ed estenderne i confini. Zelensky prima di essere eletto presidente, era un comico, certamente si è trovato in una situazione tragica, delicatissima e di grande pressione, tuttavia credo sia lecito e opportuno chiedersi se è all’altezza di tessere la tela anche diplomatica per arrivare alla pace”.