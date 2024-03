Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “Alberto Villanova attacca me o il segretario Matteo Salvini?”

Ho letto le dichiarazioni del capogruppo della Lista Zaia in Consiglio Regionale, Alberto Villanova sulle posizioni da me espresse e nel contempo quelle del segretario nazionale Matteo Salvini. Mi sono chiesto: Villanova è ancora nella Lega? Perché più che smentire me, smentisce e rinnega le dichiarazioni del suo segretario nazionale, Matteo Salvini. Dichiarazione che personalmente ho apprezzato per i contenuti di buon senso e di rispetto della volontà espressa da un popolo con il voto. Francamente non comprendo questa dissociazione della personalità di Villanova.