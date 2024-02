Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “Gravissime le dichiarazioni di Zelensky sulle liste di proscrizione degli italiani non allineati con lui. La Meloni prenda le distanze”

Sono gravissime le parole del Presidente ucraino Zelensky rivolte a Giorgia Meloni durante l’ultimo vertice dei G7, in cui parla di liste di proscrizione di memoria nazista che saranno inviate agli USA e all’UE. Liste in cui sono riportati i nomi degli italiani che – a suo dire – sarebbero a favore di Putin e quindi dovrebbero essere espulsi dall’Italia.

Chi non è d’accordo sull’invio di armi o sulle cause di un conflitto che rischia di portarci in guerra, dovrebbe essere mandato in esilio?

Gli ucraini hanno già un sito web con le Liste di Proscrizione. E’ accessibile da tutti e si chiama Myrotvorec. E’ un sito su cui sono schedati centinaia di italiani (giornalisti e politici compresi) che semplicemente esprimono un’idea diversa, e su cui era stato inserito anche Papa Francesco. Nonostante le mie reiterate denunce fatte negli anni, in Italia tutti rimangono zitti e quel sito è ancora accessibile, mentre le massime autorità dello Stato continuano a dispensare lezioni sulla libertà di pensiero al resto del mondo.

Zelensky non dovrebbe perdere tempo cercando di pubblicare una lista degli italiani che sono contrari; farebbe prima a compilare quella degli italiani di cui ha il sostegno perché è molto più breve.