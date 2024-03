Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “Recuperare gli immobili pubblici semi-abbandonati per migliorare la sicurezza a Verona”

Il tema del degrado e dell’insicurezza a Verona è all’ordine del giorno. Da amministratore pubblico trovo sconcertante vedere edifici di proprietà pubblica da decenni in stato di abbandono e degrado, in pieno centro, che diventano motivo di ritrovo di delinquenza. Un complesso di questi è l’antica fiera e mercato dell’agricoltura, in via del Pontiere, appena fuori dalle mura della città, a pochi passi dall’Arena. Questo complesso, tra l’altro di pregevole architettura degli anni Trenta, è di proprietà dell’Agec, l’azienda comunale che gestisce le case popolari. Perché da decenni (non solo dall’attuale amministrazione) è lasciato in uno stato di abbandono e degrado, con sporcizia e rifiuti attorno ove trovi accampati durante tutto il giorno stranieri e nullafacenti? Che senso ha lasciare questo luogo storico in questo stato? Eppure se adeguatamente recuperato avrebbe un notevole valore commerciale e risanerebbe un’area in pieno centro ora bivacco di malavitosi. Perché non si sono usati i fondi del 110 per cento o altri che erano a disposizione? Perché non fare un piano di recupero e mettere sul mercato questi spazi se non si hanno risorse, usando il ricavato per investire sugli alloggi popolari?