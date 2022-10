Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): Roberto Bissoli un uomo pieno di grinta e coraggio

Roberto Bissoli era un uomo pieno di grinta e coraggio che nonostante le vicende politiche e giudiziarie, non ha mai perso la sua verve di guerriero appassionato della politica ed è sempre rimasto sulla scena. Spesso invidiato, a volte temuto, non si è mai staccato dalla politica che è stata la sua passione di sempre.

Conservo buoni ricordi di lui legati ai miei esordi nell’Udc. All’epoca nel partito ero isolato, visto con sospetto, perché avevo un certo consenso personale ma senza “santi in Paradiso”. Bissoli mi si avvicinò e mi disse: “nel tuo coraggio e nella tua passione mi rivedo me stesso quando ero giovane”.

Mi incoraggiò nella prima candidatura in Regione, dandomi utili consigli sul come districarsi in un mondo tutt’altro che semplice e pieno di avvoltoi. Io ero un giovane amministratore di un piccolo comune, completamente a digiuno politica e logiche di partito. Ricordo che mi diceva: “Vedi Stefano, sentirai parlare male di me ma ricordati che il problema è uno solo: io esisto e gli avversari mi temono”. Indubbiamente era un abile stratega, molto astuto, ma comunque una persona leale. Nell’intricato mondo politico aveva sempre la lucidità di una visione. Dovevamo vederci, dopo anni, per un pranzo in amicizia nei prossimi giorni. Invece il destino ce lo ha impedito. Al di là delle apparenze e di come veniva dipinto, lui era comunque un buono, un vero Rambo.