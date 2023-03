Serit, Mariotti ha incontrato il Sottosegretario  Frassinetti

Il presidente di Serit Massimo Mariotti ha incontrato nei giorni scorsi, nel suo ufficio al Ministero, l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Mariotti ha illustrato il progetto di educazione e formazione che l’azienda, operante nei 58 Comuni della provincia di Verona, sta sviluppando per coinvolgere gli studenti in una impegnativa campagna per evitare sprechi, insegnando a riutilizzare e riciclare la maggior parte del materiale che abitualmente viene invece gettato come rifiuto. Mariotti ha ricordato il notevole successo ottenuto dal progetto de “I Riciclotti” così come il recente concorso “Ti racconto un albero” le cui premiazioni si sono svolte nell’ambito di Verona in Love.

L’on. Frassinetti ha quindi mostrato il suo interessamento per il “Punto limpido”, realizzato accanto al polo scolastico di Torri del Benaco, uno dei contenuti più rivoluzionari nel mondo del riciclo e primo in Italia, pochi giorni fa citato come ottimo esempio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che lo ha introdotto nel quartiere della Magliana.

L’On. Sottosegretario Paola Frassinetti ha garantito la propria disponibilità a presenziare ad uno dei prossimi incontri nelle scuole veronesi in cui vengono promosse iniziative di carattere ambientale.