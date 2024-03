Match analysis: gara 2 dei Quarti Play Off in numeri

Verona, 13.03.2024

Nello scorso fine settimana la serie dei Quarti Play Off ha fatto tappa al Pala AGSM AIM per il secondo round del confronto tra Rana Verona e Sir Susa Vim Perugia. Come successo anche nell’uscita inaugurale, gli scaligeri sono riusciti a portarsi in vantaggio con un primo set a buoni livelli di gioco – come sottolineato dallo stesso Coach Stoytchev al termine dell’incontro – prima di subire il ritorno degli avversari, che hanno aumentato ritmo e intensità, portandosi così la contesa sul 2-0. Ora la truppa scaligera è chiamata a compiere il colpo grosso al PalaBarton per tenere aperti i giochi.

Come detto, l’approccio alla partita è stato buono per i padroni di casa, che hanno spinto con continuità e precisione in attacco (57% di positività), mettendo in difficoltà la retroguardia perugina. Poi, gli ospiti sono cresciuti e, nonostante i tentativi di contenere le scorribande di Semeniuk e compagni, hanno invertito l’inerzia del match e strappato il successo. Durante la gara, la regia scaligera, con Spirito e Jovovic, ha spesso scelto la via dei centrali per scardinare gli avversari, con Grozdanov a segno 7 volte, con anche 3 muri vincenti di pregevole fattura.

La palma di best scorer del gruppo, però, è andata ad Amin Esmaeilnezhad, autore di 12 punti totali, di cui 2 monster block e un ace. A livello corale, invece, Verona ha registrato buoni numeri nel cambio-palla diretto dopo una ricezione positiva, trovando il punto nel 51% dei casi. Capitan Mozic, poi, grazie agli 11 palloni messi a terra in fase offensiva ha toccato e superato quota 300 attacchi vincenti nella stagione in corso, Del Monte Coppa Italia compresa, mentre Zingel è arrivato a 1500 in carriera in tutte le competizioni da quando gioca in Italia.

di Damiano Beltotto