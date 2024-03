Match analysis: gara 3 dei Quarti Play Off in numeri

Verona, 20.03.2024

Al termine di una battaglia all’ultimo punto si è chiusa la serie dei Quarti Play Off per Rana Verona, che non è riuscita a riaprire i giochi nonostante una prestazione di alto livello che in certi momenti del match ha messo alle strette la Sir Susa Vim Perugia. Sotto 2-0, la squadra di Coach Stoytchev aveva dimostrato una grande reazione sul campo, trovando continuità nel gioco e una buona intesa tra i reparti dal terzo set in poi. La sfida, poi, si è decisa al tie-break, dove gli scaligeri hanno recuperato quattro punti, cedendo solamente ai vantaggi. Terminata l’avventura in questa fase, il prossimo appuntamento è per i Play Off 5° Posto, che prenderanno il via all’inizio di aprile, con un girone che deve ancora essere definito, ma che vedrà certamente gare avvincenti con avversari di alto livello.

Al termine della sfida del PalaBarton, Rana Verona ha registrato complessivamente dei buoni numeri, anche superiori a quelli degli avversari in certi fondamentali. In attacco, gli scaligeri hanno chiuso con il 51% di positività, con picchi da parte di Keita (68%) e Mosca (62%). L’opposto maliano è stato anche il miglior realizzatore del confronto con i suoi 29 palloni messi a terra, che corrisponde al bottino più cospicuo per lui in questa stagione, arricchito anche da 3 ace e 1 muro. Il centrale marchigiano, tornato titolare dopo alcune partite, ha sfoderato una prestazione di tutto rispetto bloccando 3 volte gli avversari sottorete nel computo totale degli 11 punti personali. Anche il compagno di reparto Grozdanov si è particolarmente distinto a muro, con 3 monster block, mentre da sottolineare l’impatto sulla gara di Sani, capace di mettere in difficoltà la retroguardia umbra dai nove metri.

La buona prova corale da parte degli scaligeri è stata confermata anche dalle percentuali in cambio-palla. In questa fase, infatti, è arrivato il punto nel 53% dei casi al primo attacco dopo una ricezione positiva, nel 54% dopo una ricezione negativa. In contrattacco, invece, Mozic e compagni hanno toccato il 48% di positività. Numeri importanti, che purtroppo non sono bastati per portare la serie a Gara 4, ma che hanno dimostrato una grande forza del gruppo.

di Damiano Beltotto