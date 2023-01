Sci. Goggia trionfa in libera a Cortina. Zaia “Campionessa unica, pista top anche in chiave Olimpiadi 2026”

Venezia, 20 gennaio 2023

“Sulla mitica pista Olimpia di Cortina, Perla delle Dolomiti, Sofia Goggia ha inanellato una nuova, straordinaria perla nella sua ormai lunga collana di successi. Lo sci femminile continua a farci sognare, anche in chiave olimpica 2026, perché dietro a questa wonder woman è cresciuta una squadra forte e giovane. Intanto complimenti a Sofia. Sportivamente parlando sembra essere un’atleta irripetibile, non solo per la tecnica, ma anche per l’incredibile coraggio e forza di volontà”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, celebra la vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera di Coppa del Mondo disputata oggi a Cortina d’Ampezzo.

“Seguendo la sua discesa (straordinario il gesto di bilanciarsi mettendo sulla neve la mano ancora ferita) – aggiunge Zaia – abbiamo esultato per la nostra atleta, ma abbiamo anche potuto vedere una splendida pista olimpica come l’Olimpia della Tofana, lungo la cui discesa si ritrovano tutte le caratteristiche tecniche per esaltare le vere campionesse, alternando tratti di scorrevolezza ad altri di impegno tecnico, curve e controcurve, tratti ripidi e passaggi in cui la pendenza cala. Tutti ingredienti di un campo di gara perfetto, che tale sarà anche nel 2026”.