A Santa Lucia in arrivo nuovo parcheggio gratuito con area verde

Nel quartiere di Santa Lucia sono in arrivo un nuovo parcheggio gratuito e una nuova area verde. Siamo nella parte finale di via Dalla Chiesa, poche centinaia di metri prima dell’imbocco con via Albere. Proprio qui, tra via Dalla Chiesa e salita Santa Lucia c’è un’area di proprietà comunale di 4.200 metri quadrati attualmente in stato di degrado che l’Amministrazione ha deciso di riqualificare trasformandola in parte in parcheggio e in parte in area verde.

Una risposta alle richieste del quartiere per porre un freno alla sosta selvaggia in prossimità dei plessi scolastici.

I posti auto realizzati saranno 44 e saranno ad uso gratuito, per un costo di 150 mila euro. Il resto dell’area sarà sistemata a verde pubblico con la realizzazione di percorsi ciclopedonali che andranno a ricongiungersi con la pista ciclabile che costeggia la ferrovia. Tutta l’area sarà dotata di nuova illuminazione e di alberature e di opportuna segnaletica.

Oggi la giunta ha approvato il progetto di fattibilità economica dell’intervento e l’adozione della relativa variante urbanistica, necessaria per adeguare l’area alle previsioni del Piano degli Interventi. Il provvedimento andrà ora in Consiglio comunale, l’obiettivo è partire con i lavori in autunno.

“Un importante opera, fortemente richiesta dalla Circoscrizione che va da un lato a riqualificare a verde un’area abbandonata e dall’altra va nella direzione di dare una risposta alla necessità di parcheggi gratuiti per i residenti di questa zona”, afferma l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini.