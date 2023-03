A Verona e provincia la 59^ edizione del torneo delle Regioni di calcio a 5

Per la prima volta in Veneto, da sabato 1 aprile, giovani calciatori e calciatrici si sfideranno in 15 palazzetti della provincia.

In campo Under 19, 17 e 15 Maschile e Rappresentativa Femminile, per una settimana di sport che coinvolgerà in tutto più di 1.200 persone.

Tutte le finali delle categorie si disputeranno venerdì 7 all’AGSM Forum.

Verona capitale del calcio a 5. Da sabato 1 aprile a venerdì 7 in città e provincia si disputerà per la prima volta il Torneo delle Regioni di Fustal. Giunto alla 59^ edizione, è organizzato dalla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, dal Comitato regionale del Coni e dal Comitato regionale LND, e coinvolgerà ben quindici palasport nella provincia di Verona.

Una settimana di sport che vedrà in campo tesserati LND, dai 14 ai 26 anni, di 72 Rappresentative Regionali per le categorie Under 19, 17 e 15 Maschile e Rappresentativa Femminile. In totale 134 partite, con un movimento di circa 1200 persone, contando anche staff tecnici e accompagnatori. Sarà coinvolta anche la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona con 16 ragazzi che faranno da assistenti alle squadre.

Dall’1 al 3 aprile si svolgerà la fase a gironi e, dal 5 aprile si giocheranno le sedici partite dei Quarti di finale. Il 6 aprile le otto gare delle semifinali, a cui seguirà il 7 aprile il gran finale all’AGSM Forum a Verona con le quattro finali di categoria.

Non sarà solo un evento agonistico dal momento che, durante la serata di inaugurazione al Villaggio “Bella Italia” a Peschiera del Garda, ci sarà un momento inclusivo con la premiazione di atleti che hanno trovato nello sport un valido supporto per riscattare la propria vita.

Tutti gli orari e il programma completo sul sito https://torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr

L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Arazzi dal sindaco con delega allo Sport Damiano Tommasi. Sono intervenuti il presidente del CONI Regionale Dino Ponchio, il vice presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti Christian Mossino e il presidente del Comitato Regionale Veneto LND-FIGC Giuseppe Ruzza.

“E’ una grande opportunità per Verona poter ospitare questo evento – ha detto il sindaco Damiano Tommasi -. L’attività della Lega Nazionale Dilettanti ha la peculiarità di valorizzare i territori, e la nostra provincia ha tantissime storie da raccontare. Saranno giorni particolarmente intensi, perché coincidono con il Vinitaly, ma i ragazzi e le ragazze potranno vivere la rappresentanza dell’attività giovanile fatta dalle nostre società sportive. Fin dall’inizio della nostra Amministrazione, quando ho deciso di tenere la delega allo Sport, sosteniamo questo tipo di eventi nazionali e internazionali che aprono le porte di Verona. Sono anche contento di poter ospitare questa manifestazione come sportivo e tifoso di qualsiasi disciplina, e sono sicuro che ai ragazzi rimarrà sicuramente un bellissimo ricordo. Il calcio a 5 è legato al mondo della scuola e alle attività che si riescono a fare in spazi complicati rispetto a strutture sportive più grandi, una disciplina che in Veneto ha avuto il giusto riconoscimento come partecipazione. La nostra città e i suoi territori si vestono sempre a festa in occasione del Vinitaly, quindi sarà una bella cornice per questo evento”.

“Verona è baricentrica per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni di sport regionale – ha sottolineato il presidente Dino Ponchio -. Spero che questo torneo possa andare nel migliore dei modi, una grande festa per i ragazzi che, senza dubbio, la ricorderanno per tutta la vita”.

“E’ un orgoglio poter ripartire dopo la pandemia con questo tipo di manifestazioni, un forte segno di ripresa – ha affermato il vice presidente Christian Mossino -. I ragazzi e le ragazze potranno fare una bella esperienza anche socializzando insieme dopo le partite. Amministrazioni, istituzioni e territorio sono le cose a cui teniamo fortemente, soprattutto riguardo agli aspetti sociali ed economici”.

“Il calcio a 5 è una disciplina giovane, accattivante e sempre più diffusa a cui partecipano tutti – ha aggiunto il presidente Giuseppe Ruzza -. Oltre all’aspetto agonistico noi teniamo molto all’aspetto inclusivo, per far capire come i valori dello sport possano riscattare una vita intera”.

I gironi Under 19 Maschile

Girone A: Puglia, Lazio, Piemonte Valle D’Aosta

Girone B: Sicilia, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia

Girone C: Basilicata, Campania, Liguria, Emilia Romagna

Girone D: Lombardia, Umbria, Sardegna, Lombardia

Girone E: Calabria, Molise, Toscana, Trento

I gironi Rappresentativa femminile

Girone A: Puglia, Lazio, Bolzano, Piemonte Valle D’Aosta

Girone B: Sicilia, Marche, Veneto

Girone C: Basilicata, Campania, Liguria

Girone D: Lombardia, Abruzzo, Umbria, Sardegna

Girone E: Calabria, Molise, Toscana, Trento

I gironi Under 17 Maschile

Girone A: Puglia, Lazio, Bolzano, Piemonte Valle D’Aosta

Girone B: Sicilia, Marche, Veneto

Girone C: Liguria, Campania, Emilia Romagna, Basilicata

Girone D: Lombardia, Umbria, Abruzzo, Sardegna

Girone E: Calabria, Molise, Toscana

I gironi Under 15 Maschile

Girone A: Puglia, Lazio, Piemonte Valle D’Aosta

Girone B: Sicilia, Marche, Veneto

Girone C: Liguria, Emilia Romagna, Campania, Basilicata

Girone D: Lombardia, Umbria, Abruzzo, Sardegna

Girone E: Calabria, Molise, Toscana

I palazzetti dove si giocheranno le gare.

1 Palasport Cologna, via XX Marzo – Cologna Veneta (Vr)

2 Palasport Di Mozzecane, via Mediana – Mozzecane (Vr)

3 Palasport “Ferrari”, via Risorgimento – Pescantina (Vr)

4 Palasport “Palaferroli”, via Offia – San Bonifacio (Vr)

5 Palasport “Palalupatotina”, via Monte Ortigara – San Giovanni Lupatoto (Vr)

6 Palasport “Montindon”, via Volta – Sant’ambrogio Di Valpolicella (Vr)

7 Palasport Valeggio, via Dello Sport – Valeggio S/M (Vr)

8 Palasport “Gavagnin”, via Montelungo – Verona

9 Palasport “Le Grazie”, via Le Grazie – Verona

10 Tensostruttura “Coni”, via Ascari – Verona

11 Palasport “Agsm Forum”, Piazzale Atleti Azzurri d’italia – Verona

12 Palasport di Vigasio, via Alzeri – Vigasio (Vr)

13 Palasport Villafranca, via Della Speranza – Villafranca Di Verona (Vr)

14 Tensostruttura di Zevio, via Aldo Moro – Zevio (Vr)

15 Palasport “Pino Bassetto”, via Artigianato – Zimella (Vr)