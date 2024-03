A Verona scatta ‘l’Ora della Terra’. Sabato si spegne la Torre dei Lamberti, i cittadini invitati a spegnere le luci di casa

Se qualcuno domani sera si chiederà perché la Torre dei Lamberti sia al buio, è perché il monumento nel cuore di Verona assume un valore altamente simbolico, rappresentando quest’anno l’Ora della Terra’, l’evento globale promossa del WWF in programma domani 23 marzo.

Il WWF guida la più grande azione coordinata a livello globale, coinvolgendo cittadini, istituzioni e imprese attraverso lo spegnimento delle luci per un’ora.

Un ulteriore atto con l’intenzione di sensibilizzare le persone ricordando come le cose si cambiano attraverso un impegno comune per un futuro più sostenibile. Centrale la sfida del cambiamento climatico, poiché le emissioni di gas serra sono strettamente legate all’uso di fonti non rinnovabili per la produzione di energia.

Anche quest’anno il Comune di Verona si unisce all’iniziativa, collaborando con AGEC e Agsm Aim Smart Solutions Srl per spegnere l’illuminazione della Torre dei Lamberti dalle 20:30 alle 21:30.

Il WWF Veronese sarà presente in Piazza delle Erbe per discutere e condividere azioni pratiche volte a ridurre i consumi energetici.

Attraverso l’iniziativa si invita tutta la cittadinanza veronese a spegnere le luci dalle 20:30 alle 21:30, dimostrando così un impegno tangibile per fronteggiare il cambiamento climatico.

Questo invito è un’opportunità per trasformare semplici gesti in abitudini quotidiane volte al risparmio energetico.