A Verona si allestisce il Natale

A Verona si comincia ad allestire il Natale. Come da tradizione, ogni Circoscrizione avrà il suo albero addobbato in un posto centrale del territorio e la città si vestirà di luce con le luminarie nei principali monumenti e nelle vie e piazze del centro storico.

A fare compagnia al grande abete in piazza Bra, saranno vestiti a festa quelli in piazza Sacro Cuore nel quartiere Pindemonte (Circoscrizione 2^), in piazza Risorgimento a San Massimo nella 3^, all’angolo tra le vie Caccia e Bassa in 4^, in 5^ l’albero sarà posizionato dietro al Monumento all’incrocio tra via Centro e via Volturno, in 6^ in piazza Libero Vinco, in 7^ in piazza Madonna di Campagna. Sul territorio dell’ 8^ saranno vestite con luci e ornamenti le rotonde di Poiano e di Montorio.

Quanto alle luminarie, in centro storico saranno installate in piazza Bra, su Palazzo Barbieri, la Gran Guardia, sull’orologio dei Portoni della Bra, piazza delle Erbe, via Cappello, via Mazzini, via Roma, Corso santa Anastasia, Corso Porta Borsari, piazza Duomo, Corso Porta Nuova, Piazza San Zeno e piazza Corrubbio. Un progetto ad hoc è previsto invece per le luci nelle Circoscrizioni.

Oggi la giunta ha dato per gli allestimenti ad Agsm Aim Smart Solution, concessionaria del servizio di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica, che dai prossimi giorni sarà quindi impegnata nei diversi quartieri in vista dell’accensione ufficiale prevista per dicembre.