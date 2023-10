Accoltellamento al Porto San Pancrazio: l’intervento dell’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi

L’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi interviene a seguito dei fatti registrati nell’Area Docks, in via Galilei a Porto San Pancrazio, dove ieri sera un uomo è stato ferito ad una mano durante una fase di spaccio di sostanze stupefacenti, episodio che ha fatto scaturire le proteste dei residenti nella zona.

“L’immobile teatro dell’evento è da tempo sotto osservazione, inserito nella mappatura degli immobili ad alto rischio e oggetto di sgomberi – ha detto l’assessora Stefania Zivelonghi -. Proprio per questo è gia stata contattata la proprietà per la messa in sicurezza, che costituisce un primo passo, in caso di inosservanza, verso l’emissione di ordinanza contingibile e urgente, fino all’intervento diretto dell’Amministrazione con rivalsa della spesa sulla proprietà se questa fosse inadempiente”.