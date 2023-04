Affidati oggi con celerita’ i lavori di messa in sicurezza e preconsolidamento dell’area danneggiata dal crollo del basamento della Stella di Natale

Fondazione Arena può proseguire con l’allestimento del palco e delle sedute, in modo da garantire la partenza di tutte le attività di spettacolo già programmate.

Ufficializzata oggi la consegna anticipata dell’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza e per il preconsolidamento del podio e delle gradinate dell’area danneggiata dell’Anfiteatro romano, a seguito della

caduta del basamento della “Stella di Natale” avvenuta il 23 gennaio scorso durante le operazioni di smontaggio. L’assegnazione giunge a seguito del conferimento degli incarichi di ricognizione ed analisi dei danni effettuato per una valutazione dei costi e dei tempi di intervento, dei servizi tecnici per le verifiche strutturali e per la progettazione degli interventi di riparazione/restauro, dell’ottenimento delle autorizzazioni della competente Soprintendenza, e al termine delle operazioni di sgombero sia all’esterno che all’interno dell’Arena di tutti i pezzi della “Stella di Natale”. Oggi pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo dalla vicensindaca con delega all’Edilizia monumentale Barbara Bissoli insieme al RUP arch. Anna Grazi, ai tecnici della ditta Lares Lavori di Restauro Srl e alla SM Ingegneria Srl, alla quale è stata affidata la direzione dei lavori, oltre all’arch. Filippo Antonello e alla restauratrice Silvia Ulizio, già incaricati per gli interventi collegati all’Art Bonus, ai quali sono stati affidati anche i lavori di sistemazione dei gradoni coinvolti dalla caduta del basamento.

La conclusione degli interventi urgenti è stimata in 7 giorni, ma via via che sarà effettuata la messa in sicurezza del podio e dei gradoni danneggiati, sarà possibile per Fondazione Arena ultimare il completamento dell’allestimento del palco e delle sedute, in modo da garantire la partenza di tutte le attività di spettacolo già programmate.