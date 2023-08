Aggiornamento della mappa dei lavori su marciapiedi e strade. Da settembre al via interventi in tutte le circoscrizioni

Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha fornito un elenco di strade principali attualmente in fase di sistemazione, e che ora viene aggiornato con una serie di interventi mirati che partiranno a settembre su strade e marciapiedi gravemente ammalorati in tutte le circoscrizioni.

I lavori sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Verona per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 e nell’Elenco Annuale dei lavori da avviare nell’esercizio finanziario 2022. Molte le fasi previste che, a seconda delle esigenze, prevedono ad esempio la realizzazione di una nuova pavimentazione, la rimozione e sostituzione di eventuali cordoli esistenti dissestati o rotti, ma anche la ricollocazione in quota chiusini e caditoie, con la disotturazione e pulizia di quelle eventualmente intasate e delle relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria. Si provvederà inoltre realizzare, dove necessario, una nuova pavimentazione su strade e marciapiedi in cubetti di porfido o ciottoli.

“Dopo aver avviato questa settimana la sistemazione delle strade principali, ora ci focalizziamo anche su quelle nei quartieri in ogni circoscrizione – sottolinea l’assessore alle Strade Federico Benini – che devono essere altrettanto sicure e tenute decorosamente”.

L’assessore Benini ricorda inoltre che da dicembre partiranno ulteriori lavori su strade e marciapiedi in Borgo Roma, finanziati grazie ad un bando del PNRR, seguiti poi da un’attività più corposa di manutenzione nei quartieri a partire da marzo 2024.

Di seguito l’elenco di marciapiedi e strade nelle otto circoscrizioni interessate agli interventi che partiranno a settembre.

1^ Circoscrizione: piazza Brà, via Roma, corso Porta Borsari, via Anfiteatro, via Dietro Anfiteatro, piazza San Nicolò, via Tazzoli, via Leoncino, via C. Cattaneo, piazza Mura Gallieno, via San Cosimo, via Zambelli, Piazzetta Serego, via Fratta, vicolo Disciplina, vicolo Chiodo, vicolo Brusco, via Sottoriva.

2^ Circoscrizione: via Prati lato campo giochi, via Rizzoni, via San Rochetto, strada del Casalino tra via Ballarini e M. Villa, via Liberale da Verona, via Quinzano.

3^ Circoscrizione: via Zancle incrocio via Monreale, lungadige Catena, piazzale Olimpia in corrispondenza della rotonda, via Negrelli, via Monte, viale Sicilia.

4^ Circoscrizione: via Mantovana all’incrocio con M. di Dossobuono, via Brigata Cuneo.

5^ Circoscrizione: via Cà di Aprili, strada La Rizza.

6^ Circoscrizione: via Rigoletto, via Zagata, via San Felice, via Pontedera, via Cendrata, via Beviglieri, via Cappelli.

7^ Circoscrizione: via Belluzzo intersezione con via Fedeli, via Confortini, via Bernini Buri da via Solferino a curva sottopasso RFI, via Dolomiti fronte scuola dell’infanzia, via Ligabò da sottopasso RFI a via Dal Vino, via Monte Tesoro, via dei Sogari, via Galilei, via Monte Bianco.

8^ Circoscrizione: via dei Peschi, via Frizzolana tra via Pesciara e via Da Quinto, via Poiano, via Sant’Eurosia / via Nicolini.