Al via i primi incontri pubblici con gli inquilini delle case Agec

Nuova iniziativa del Comune nell’ottica della partecipazione e del confronto. Mercoledì 22 marzo l’assessore al Decentramento Federico Benini e la presidente di Agec Anita Viviani incontrano i residenti del complesso di via Lussinio in Borga Roma.

Sono 6.811 gli immobili che Agec gestisce sul territorio comunale, 4.068 dei quali sono alloggi assegnati per la quasi totalità a nuclei con certificate situazioni di precariato, economico e sociale, per un totale di 6856 inquilini.



Da Cadidavid e Marzana, quasi tutti i quartieri conoscono una significativa presenza di edilizia popolare con una distribuzione quindi abbastanza omogenea sul territorio che vede, storicamente, alcune concentrazioni in Borgo Nuovo dove si contano più di 700 alloggi. Un patrimonio immobiliare che richiede una costante manutenzione se non, in casi specifici, interventi di natura straordinaria, la cui competenza è di Agec. Il prossimo consistente intervento in corso di progettazione riguarderà la riqualificazione edilizia e urbanistica delle Case Azzolini di Borgo Roma



Complessi residenziali con caratteristiche, esigenze e problematiche proprie, che per la prima volta saranno al centro di incontri pubblici con l’Amministrazione.



Parte infatti mercoledì 22 marzo il primo degli appuntamenti promossi dall’Assessorato al Decentramento per avviare il dialogo e instaurare un rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini, nel tentativo di migliorare le condizioni dei residenti all’interno dei complessi residenziali.



Il primo appuntamento, che si terrà alle 18 nella sala San Giacomo in piazzale Scuro, è rivolto agli inquilini del condominio Tre Torri di via Lussinio. Per l’Amministrazione sarà presente l’assessore al Decentramento Federico Benini, per Agec la sua presidente Anita Viviani.



“E’ la prima volta il Comune va ad incontrare i residenti della case Agec per conoscerli e soprattutto per cercare di migliorare la qualità della vita all’interno delle abitazioni – spiega l’assessore Benini-. Crediamo che coinvolgere i cittadini sia fondamentale per prendere realmente coscienza di eventuali problemi e mettere in campo le possibili soluzioni. Ci aspettiamo ampia partecipazione, siamo pronti a raccogliere segnalazioni ma anche proposte e idee migliorative”.



“Agec svolge per la città una importante funzione di cuscinetto anticrisi ed è impegnata ogni giorno nel recuperare finanziamenti per provvedere alla manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico – aggiunge la Presidente Agec Anita Viviani -. Dal 2000 al 2020 Agec ha investito quasi 49 milioni di euro derivanti per lo più da finanziamenti europei, statali o regionali”.





Dati patrimonio immobiliare Agec.

Agec gestisce 6.811 immobili di cui 4.068 alloggi, 1.236 box, 1.192 posti macchina, oltre a negozi, terreni ecc. Il 40% circa degli alloggi è sottoposto a Legge regionale 39/17, cioè viene assegnato attraverso bando regionale; il 55% viene assegnato a canone convenzionato secondo il regolamento di Agec che rispetta le leggi vigenti e attinge ad una banca dati per l’emergenza abitativa. Il restante 4-5% degli alloggi Agec vengono affittati a libero mercato. Si tratta, in quest’ultimo caso, per lo più di immobili in centro storico.



Ai 700 alloggi in Borgo Nuovo, di cui 150 in via Agrigento e 120 in via Gela si aggiungono quelli del Saval, con 280 alloggi tra via Dandolo, via Faliero e via Maddalena. Altri 200 alloggi a San Bernardino tra via Brofferio, via Filopanti e via Pisacane. A Borgo Roma sono presenti circa 500 alloggi tra cui spiccano i 184 di via Lussino e i 174 di via Tunisi. In Borgo Venezia circa 300 alloggi di cui 118 in via Trecca. Altri 200 circa a Veronetta di cui 80 in via Santa Marta. Oltre 200 alloggi anche a Porto San Pancrazio di cui 150 circa nella sola via Galilei. A San Zeno, in pieno centro storico, 220 alloggi di cui una novantina in via D’Azeglio. Non sono trascurati nemmeno i quartieri più periferici nei quali troviamo la presenza di un centinaio di alloggi a Cadidavid; circa 200 a San Michele (di cui la metà in via Fedeli) e altri ancora in via Lanificio a Montorio (62); via Monte Cucco a Marzana (35) e a Poiano (42).



Il numero degli occupanti le case Agec è 6.856 unità così suddivise:

edilizia residenziale pubblica (bando regionale) 3.663, canone convenzionato 3.011,libero mercato 182





FINANZIAMENTO MINISTERIALE LEGGE 134/2012 – Piano Nazionale per le città. Importo finanziato: 7.886.000 euro.

– Interventi eseguiti su 3 edifici per un totale di 428 Alloggi in via Tunisi, via Caprioli, via Faliero

– Interventi da eseguire nel 2023 su 3 edifici per un totale di 103 Alloggi in Via Monrelae, via Spagnolo, stradone Santa Lucia



POR – Programma Operativo Regionale 2014-2020. Importo finanziato 1.830.997,87 euro.

Riqualificati complessivamente di n. 46 alloggi siti nelle circoscrizioni 3-4 e 5^ di cui 38 eseguiti (tra gli altri in via via Tunisi, via Marin Faliero, via Molise) e altri 8 in corso di completamento. Dal punto di vista del miglioramento energetico gli alloggi hanno avuto un salto dalle 2 alle 4 classi.



FINANZIAMENTO PINQUA – PNRR – DECRETO INTERMINISTERIALE N.395 DEL 16/09/2020

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare “RIGENERIAMO. Dalla ristrutturazione delle ‘Case rosse’ alla rigenerazione urbana del quartiere di Borgo Roma”. Importo finanziato: 15.000.000 euro.