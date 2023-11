Al via il Salone dell’Orientamento. Il saluto del sindaco Damiano Tommasi

“Mai come in questa epoca, dove il ricambio delle competenze e delle professioni cambiano così velocemente, il tema dell’orientamento è fondamentale. Servono punti di riferimento, ma la scelta decisiva spetta a voi ragazzi”.

Il sindaco Damiano Tommasi ha esordito così il suo intervento all’inaugurazione del salone dedicato ad orientare il percorso scolastico dei ragazzi delle scuole medie in procinto di scegliere la scuola superiore.

“Il Salone vuole essere un riferimento, poi spetta ai ragazzi scegliere la propria strada – ha proseguito il sindaco-. Non è mai semplice, nemmeno per gli adulti e i genitori, che sono chiamati a fare un passo indietro per lasciare ai ragazzi la liberta e la creatività di essere padroni delle loro scelte, è un filo sottile che rischia di essere condizionato dall’indole degli adulti che hanno in mente i fallimenti e i pericoli che si possono correre. I ‘non fare’ e i ‘non dire’ devono lasciare spazio alle tante, diverse, ‘cento’ potenzialità dei nostri ragazzi, come scriveva il pedagogista Loris Malaguzzi ne ‘I cento linguaggi dei bambini’”.

L’ iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, si svolge fino a sabato 11 novembre in Gran Guardia ed è organizzata dall’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Verona, la Provincia, e la rete “OrientaVerona”, con il patrocinio dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Verona.

Alla manifestazione partecipano 61 istituti scolastici statali e paritari, ripartiti tra licei, istituti tecnici, professionali e scuole della formazione professionale presentare la propria offerta formativa.

Nei pomeriggi delle stesse giornate e per tutto il sabato 11 novembre il salone è aperto alla visita delle famiglie con ingresso libero per raccogliere informazioni in merito ai diversi percorsi di studio, incontrare docenti e studenti, un’occasione per confrontare tutte le possibili opzioni di scelta.



Programma completo sul sito https://www.orientaverona.it/ e sulla pagina FB Salone dell’Orientamento Verona, durante i giorni della manifestazione e per l’intero anno scolastico.

Presenti in Gran Guardia anche l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia e provveditore Sebastian Amelio.