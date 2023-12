All’Agsm Forum il giuramento degli allievi del 223° Corso di formazione agenti della Polizia di Stato

Un evento aperto a tutta la città, presentato per la prima volta in Comune.

Venerdì la cerimonia con il giuramento di oltre 200 giovanissimi poliziotti e poliziotte.

Saranno 201 i giovani e le giovani agenti che giureranno, venerdì 15 dicembre a partire dalle 10.15 all’Agsm Forum – Palazzetto dello Sport, al termine del 223° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Una grande festa a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, realizzata anche grazie alla stretta collaborazione intercorsa fra il Comune di Verona e la Polizia di Stato.

Nella mattinata, in video collegamento, interverranno anche il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza Vittorio Pisani e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nel corso della cerimonia saranno premiati i primi tre classificati del corso e anche coloro che si sono distinti nelle materie di guida, difesa personale, tiro e tecniche operative.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina, per la prima volta, a Palazzo Barbieri, ed è stato introdotto dall’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e dal Questore di Verona Roberto Massucci insieme al direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda Gianpaolo Trevisi.

“E’ un evento speciale che l’Amministrazione oltre a supportare ha scelto di presentare per la prima volta in Comune, nella ‘Casa’ di tutti i veronesi – ha dichiarato l’assessora Stefania Zivelonghi –. Un’opportunità che non solo mi emoziona per l’importanza dell’appuntamento ma anche per il valore che lo stesso rappresenta frutto di un’unione d’intenti e di una sinergia fra istituzioni che sempre dovrebbe esistere per operare al meglio per la città. L’Amministrazione considera il benessere dei cittadini, e dunque anche la sicurezza una priorità, ma soprattutto tiene ad una sicurezza interpretata con dedizione e cura, e questo si riscontra nei tanti uomini e donne di Stato impegnati ogni giorno in tutto il Paese”.

“Le ragazze e i ragazzi provenienti dal Veneto – ha evidenziato Gianpaolo Trevisi –, ma anche da altre parti del nostro Paese, giureranno fedeltà alla Repubblica, davanti ad autorità civili e militari, davanti agli studenti di alcuni istituti scolastici, davanti ai familiari delle nostre vittime e davanti soprattutto ai loro tantissimi familiari. I giovanissimi agenti in prova, alcuni sono del 2003 e del 2004, arrivano al loro giuramento dopo 6 mesi di corso intensi e impegnativi, durante i quali, grazie alle lezioni di teoria e di pratica e grazie agli incontri del fondamentale ‘Percorso valoriale’ hanno appreso cosa significhi il ‘servizio’ in Polizia, che tutto è tranne che un semplice lavoro. Alle cerimonia è invitata anche tutta la cittadinanza che avrà il desiderio di vivere un momento particolare ed emozionante. Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Verona che si è resa disponibile a supportare la Polizia di Stato nell’organizzazione dell’evento”.

“Non ringrazierò, perché i compagni di squadra condividono ogni momento, anche e soprattutto quelli belli come questo – ha precisato il Questore Roberto Massucci –.Quando i nostri 201 poliziotti, ragazzi e ragazze, grideranno lo giuro lo faranno portandosi dentro l’eccellenza di una formazione che fa del valore di essere appartamenti alla Polizia di Stato la loro motivazione di domani, perché da sabato cominceranno a prestare servizio nei vari reparti su tutto il territorio nazionale, e li dovranno mettersi in pratica migliorandosi e facendosi crescere ogni giorno quell’amore per le istituzioni nato qui a Verona”.

Programma cerimonia.

ore 10.10 – ingresso dello schieramento dei 201 agenti in prova.

ore 10.30 – inizio Cerimonia Giuramento – In diretta Facebook sulla pagina della Questura di Verona.

A seguire: discorso del Direttore della Scuola, Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianpaolo Trevisi; formula del giuramento; lettura della preghiera alla Patria da parte dell’agente in prova Roberta Coppini – vice capocorso; premiazione dei primi 3 classificati Scuola Allievi Agenti; premiazione agenti in prova distintisi nelle materie pratiche (Tiro, Scuola Guida, Tecniche Operative, Difesa Personale); saluto del capo corso.

ore 11.25 – videomessaggio in diretta Ministro dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.