Aperta da oggi l’anagrafe a San Michele

Prenotazioni esaurite nel primo giorno di apertura.

Per la carta di identità elettronica appuntamenti già fissati fino a marzo.

Dal 23 gennaio riparte l’anagrafe anche a Borgo Milano. L’obiettivo è di essere sempre più vicini ai cittadini. Garantito il rilascio della Carta di identità e dei certificati.

Obbligo di prenotazione per accedere allo sportello, tramite sito bookingapp.filavia.it o telefonando al numero 045 2212210.

Un primo giorno da tutto esaurito, con prenotazioni per il rilascio della carta di identità elettronica già registrate fino a marzo. Da oggi a San Michele nella sede della 7^ circoscrizione, con attività tutti i mercoledì dalle 9 alle 13, ha ufficialmente riaperto la prima delle tre anagrafi periferiche che l’Amministrazione sta provvedendo a riattivare in alcuni dei quartieri più popolosi della città.

Lunedì 23 maggio, infatti, seguirà l’apertura dello sportello Quartiere Milano, in zona Stadio in 3^ circoscrizione. Sono in fase di definizione, invece, le tempistiche per il riavvio del servizio anche a Borgo Roma in 5^ circoscrizione.

Garantiti, con l’obbligo di prenotazione, il rilascio dei certificati e della carta di identità elettronica. Gli sportelli decentrati vanno infatti ad aggiungersi alle attività svolte dalla sede centrale di via Adigetto, che fino ad oggi è stata l’unica anagrafe attiva a Verona.

Soddisfazione e apprezzamento è stata espressa dai cittadini che, dall’apertura questa mattina alle 9, secondo l’orario di prenotazione prefissato, non hanno mai smesso di arrivare. Fra i primi clienti una giovane mamma con la figlia di pochi mesi che, immediatamente e senza alcuna attesa, ha potuto fruire vicino a casa dei servizi anagrafici a lei necessari.

Presenti alla riapertura anche l’assessore al Decentramento Federico Benini insieme al presidente della 7^ circoscrizione Carlo Pozzerle.

“Un risultato importante per i veronesi – ha sottolineato l’assessore Benini –. Riparte con oggi un servizio atteso e apprezzato, come ci dimostrano le prenotazioni già effettuate per le prossime settimane ed il tutto esaurito registrato nella prima giornata di apertura. Per le carte di identità ci sono appuntamenti fissati fino a marzo. L’attività verrà ampliata, con l’apertura di sportelli anche in 3^ e 5^ circoscrizione, e stiamo già pensando ad un allargamento anche dei giorni e degli orari, per garantire un servizio sempre più funzionale. Con questi sportelli decentrati riusciamo a coprire le aree Est, Ovest e Sud della città e con l’Ufficio centrale offriamo un servizio più ampio fruibile dall’area Nord. L’obiettivo è quello di riportare più servizi nei quartieri ed essere sempre più vicini ai cittadini”.

Attività sportelli. Per accedere è richiesta la prenotazione, da effettuarsi attraverso FILAVIA BOOKING APP previa installazione dell’applicazione su tablet o smartphone o collegandosi da pc al sito bookingapp.filavia.it e registrandosi al sistema. Oppure telefonando al n. 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.

Informazioni sul sito del Comune di Verona.