Aree verdi, campi gioco e cortili delle scuole, lavori per 750 mila euro in tutti i quartieri

Sono un centinaio gli interventi su aree verdi, campi gioco e cortili scolastici che partiranno dalla prossima primavera, equamente distribuiti nelle otto Circoscrizioni comunali. Dal centro storico passando per i bastioni, sotto la lente d’ingradimento dell’Amministrazione sono finiti percorsi naturali, aree cani, attrezzature dei parchi gioco e dei cortili delle scuole, ma anche impianti di illuminazione e di irrigazione e lo stato di salute delle nostre piante.



Una riqualificazione corposa, per la quale l’Amministrazione mette a disposizione 750 mila euro, e che risponde alle segnalazioni delle Circoscrizioni ma anche dei cittadini, i primi a vivere il territorio e ad accorgersi se qualcosa non funziona o può essere migliorato.



Il progetto, oggi approvato dalla giunta nella versione definitiva, prevede sfalcio, diserbo e potature nelle aree verdi e lungo i percorsi naturali, si metteranno in sicurezza le recinzioni esterne ed interne, i cancelli carrabili e pedonali e le staccionate nelle aree interessate. Nei campi gioco e nei cortili di nidi, scuole dell’infanzia e primarie saranno riparate o sostituite le attrezzature danneggiate, lo stesso vale per gli elementi di arredo urbano come tavoli e panchine. Durante i lavori verrà inoltre verificato lo stato di salute degli alberi presenti nelle aree di intervento, con indagini sia visive che strumentali. Verranno riqualificati anche gli impianti di irrigazione e le fontane.

Tra le opere previste, anche la realizzazione di nuove aree cani e precisamente in Corte Bentivoglio in Circoscrizione 6^, a Marzana nell’8^ e in via Puglie al Chievo”.



Il prossimo step è l’approvazione a fine anno del progetto esecutivo e il successivo appalto dei lavori, l’obiettivo è partire con i cantieri in primavera.



“L’attenzione verso la vivibilità dei quartieri e delle aree verdi è confermata da questo corposo intervento che interesserà tutte le Circoscrizioni, un centinaio i lavori previsti suddivisi per aree verdi, campi gioco e cortili scolastici”, ha detto l’assessore al Bilancio Michele Bertucco.

Elenco interventi.

Circoscrizione 1^: campo giochi Raggio di Sole, sistemazione percorsi pedonali; Scarpata via Faccio, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Scuola primaria Massalongo via dell’Artigliere, sistemazione generale (radici alberi e prato), revisione impianto d’irrigazione; Piazza Pradaval (fontana Civili di guerra) – illuminazione interna, quadro elettrico da spostare su armadietto esterno; Piazzetta Navona (fontana) – pompa di immersione; Area verde Porta Vescovo/salita San Sepolcro- pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Parco Castel San Pietro, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; area verde Raggio di Sole, – pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Piazza Bra (fontana), illuminazione fari, motore da revisionare;

Circoscrizione 2^: area verde Forte via Bonuzzo Sant’Anna, pulizia e sfalci; Area verde degli Arusnati, potature; Area verde incolta centro sportivo Santini, pulizia e sfalci; Parco Colombare, pulizia, sfalci, potature, abbattimenti, sistemazione terreno e recinzioni; Area cani via Milani, ampliamento; Campo giochi via Nievo, sistemazione percorsi pedonali; Campo giochi Arsenale, sistemazione percorsi pedonali – (fontana) quadro elettrico, pompa, canali di scarico; Parco Adige Nord (Corte Molon), pulizia, sfalci, potature, abbattimenti, sistemazione terreno e recinzioni; Percorso ciclopedonale via Del Ponte, pulizia, sfalci e potature; Area verde via Carso, sistemazione terreno e disboscamento; Piazza Vittorio Veneto, (fontana Caduti di Vittorio Veneto) – illuminazione interna, sostituzione tubazioni in ghisa con pvc rigido e acciaio inox, rivestimento interno vasca; Vasca piazza Arsenale, sistemazioni varie e manutenzione impianto riciclo; Area verde Madonna del Terraglio, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Area verde Castel San Felice, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; Campo giochi ‘Peter Pan’ via Zenari, rifare pendio di risalita allo scivolo in acciaio posto sul terreno.

Circoscrizione 3^: via Gardesane 149, intervento straordinario di potatura; Area verde via Zancle, sistemazione terreno, pulizia e sfalci; Scuola pirmaria Romagnoli, sistemazione terreno e pavimentazione; Campo giochi Maggiolino, potature, recinzioni e messa in sicurezza strutture; Scarpata via delle Coste, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; via San Marco, (ponte ferrovia), pulizia, sfalci e potature; via F. De Girolamo, nuova area cani.

Circoscrizione 4^: area verde via Torricelli, pulizia e sfalci; area cani via Mantovana, sistemazione generale; area verde cavalcavia scarpate ferroviarie via Mantovana (via Trombelli), sistemazione terreno, disboscamento, pulizia e sfalci.

Circoscrizione 5^: area verde via Copparo, pulizia e sfalci, intervento straordinario; area verde via Ferrara/via Rimini, pulizia e sfalci; Area verde via Colleoni/via Gattamelata, sistemazione terreno, disboscamento, pulizia e sfalci; campo giochi via Codigoro, sistemazione percorsi pedonali, recinzioni; area verde via Turazza, sistemazione terreno, pulizia e sfalci; parco Santa Teresa, piantumazioni; Area cani via Vigasio, recinzioni; Piazza Roma (Cadidavid – fontana), chiusura sfere, ugelli tubazioni da fissare, quadro elettrico, accesso pozzetto; scuola dell’infanzia statale Ferrante in via Volturno IC Borgo Roma Est, pavimentazione in ghiaino sotto l’arrampicata che la scuola ha acquistato ed installato in autonomia.

Circoscrizione 6^: area verde via Pontedera, pulizia e sfalci; Stradina via Ruffo, pulizia e sfalci; area verde via Rigoletto, pulizia e sfalci; piazza Libero Vinco (fontana), impermeabilizzazione rivestimento vasca, illuminazione interna, quadro elettrico da spostare su armadietto esterno, motore di riciclo; via Corte Bentivolgio, nuova area cani; area verde via Caroto, (vallo di Cangrande), pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; giardini pubblici ‘Baden Powell’ via Barana, (fontana), quadro elettrico, pompa.

Circoscrizione 7^: percorso clicopedonale Boschetto- confine San Martino Buon Albergo, pulizia, sfalci, potature e abbattimenti; parco Adige Sud (Fondo agricolo Giarol Grande), pulizia, sfalci, potature, abbattimenti, sistemazione terreno e recinzioni; parco Achille Forti, sistemazione percorsi pedonali; Parco Bosco Buri, sistemazione terreno, sistemazione arredo urbano e attrezzature gioco; Piazza Madonna di Campagna (fontana), quadro elettrico da spostare su armadietto esterno.

Circoscrizione 8^: sentiero comunale via Ponte Florio/via Belvedere, pulizia e sfalci; area verde via P. Cagliari, riqualificazione; area verde percorso ciclopedonale via da Legnago (compreso fosso), sfalcio; strada via Castel di Montorio, potature alberi ciglio stradale; via dei Tigli, nuova area cani; area verde via Monte Cucco, pulizia e sfalci; via Monte Belloca/via Valpantena, nuova area cani; area cani via Oleandri, ampliamento.

Nuove attrezzature campo giochi saranno installate: all’area dei bastioni di via Lega Veronese e al parco Raggio di Sole (1^ Circ); al campo giochi Valdonega in via Nievo e all’Arsenale (2^ Circ); in 3^ Circ, nei campi giochi Cuore Verde, Primavera e nell’area sportiva di via Sogare. In 4^ Circ. il campo giochi di via Murari Bra, in 5^ il parco di Santa Teresa e i campi giochi tra via Selenia e via Vigasio, il parco in via Belobono e quelli in via Brioni, via Brandimarte, l’area pavimentata tra via Ferrara, via Romagna, via Cesena. In 6^ Circ. il campo giochi in via Olini, in 7^ l’area giochi nel parco Bosco Buri, i camoi giochi tra via Palestro e via Fedeli e in via Mons. Gentilin. In 8^ il campo giochi di via Valpantena a Marzana, l’area giochi interna al Circolo 1° Maggio a Montorio, il campo giochi in via da Quinto e quello in via Silvestri a Santa Maria in Stelle.

Nuove attrezzature gioco arriveranno nei seguenti cortili scolastici: asilo nido ‘La Piuma’ in via Bertoni in 1^ Circ; primarie Provolo in 2^ Circ, in 3^ al nido Quadrifoglio a San Massimo, al nido il Girasole allo Stadio, all’infanzia in via Di Cambio, all’infanzia Il Gabbiano. In 4^ Circ. scuola infanzia Piccono della Valle in via el Carretto, scuola infanzia La Mongolfiera in via Mantovana, alle Golosine scuola infanzia Dei Ciliegi. In 7^ Circ. scuola infanzia Monte Tesoro in via Mattaranetta e scuola infanzia Bernini Buri a Madonna di Campagna, scuola infanzia Preto in via Porto San Pancrazio.