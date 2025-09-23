Arresto a Verona del latitante ricercato in Europa, intervento dell’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi

L’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi interviene plaudendo “all’importante operazione della Polizia di Stato, sempre presente e attenta sul territorio” in seguito all’arresto a Verona di un latitante ricercato in tutta Europa.

“È l’occasione per ribadire l’importanza dei sistemi di videosorveglianza, – prosegue Zivelonghi – che l’amministrazione ha provveduto a implementare e che si confermano uno strumento fondamentale di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine. Ricordiamo infatti che il ruolo dell’amministrazione in materia di sicurezza non è quello di sostituirsi alle Forze dell’Ordine, ma quello di supportarle con attività ausiliarie della Polizia Locale e con implementazione di infrastrutture e interventi sui luoghi. Rinnoviamo dunque il plauso a chi ha svolto l’operazione dando così evidenza ancora una volta dell’importanza dell’implementazione nei sistemi di videosorveglianza”.

“La collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine – aggiunge il comandante della Polizia Locale, Luigi Altamura – è al massimo livello con l’utilizzo condiviso di telecamere di sorveglianza implementate con i fondi messi a disposizione dal Fondo del Ministero Ministero dell’Interno per la sicurezza urbana che sono stati dedicati quasi interamente proprio a questo obiettivo, potenziando le tecnologie di lettura targhe e rendendo più efficace il presidio del territorio”.