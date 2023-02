Asili nido. Dal 27 febbraio le nuove iscrizioni, sabato 25 l’open day anche online

Dal 27 febbraio al 13 marzo si potrà presentare domanda per le nuove Iscrizioni agli Asili Nido Comunali ed agli Asili Nido in Convenzione per l’anno educativo 2023/2024.

La presentazione delle domande si potrà fare esclusivamente online, sulla pagina web dedicata nel sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali SPID.

Per informazioni è attivo il Punto Telefonico Unico per i servizi educativi e dell’Istruzione, chiamando lo 045 2212211 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Inoltre, per permettere una scelta consapevole e far conoscere le varie strutture, sabato 25 febbraio sarà in programma la consueta giornata “Nidi Aperti”, che quest’anno viene proposta sia in modalità in presenza che online per dare a tutti la possibilità di acquisire informazioni il più esaustive possibili. L’alternativa della visita virtuale è prevista solo per i Nidi comunali, mentre per quelli convenzionati l’open day sarà solo in presenza.

L’elenco completo dei nidi comunali, così come gli orari e le modalità delle visite sono consultabili sul sito del Comune.