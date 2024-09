Aumentato di oltre 1 milione il fondo per il verde pubblico, maggioranza compatta, opposizioni in ordine sparso

Verona, 19 settembre 2024.

Su proposta dell’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini, stasera il Consiglio comunale ha deliberato l’aumento, per oltre un milione di euro, del fondo destinato ad Amia per la cura del verde pubblico, portando la dotazione a disposizione della partecipata da 3,998 milioni a 5 milioni di euro.



Una decisione importante che consentirà di migliorare la qualità degli interventi su parchi e giardini ed estendere il servizio. La delibera era inoltre necessaria per confermare la decisione di mantenere Amia in house a fronte delle modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni che rendevano sostanzialmente superata la decisione presa nella scorsa amministrazione.



Mentre la maggioranza ha votato compattamente a favore dei provvedimenti, l’opposizione, che pure vantava primogeniture sulla decisione di riportare Amia in house, si è divisa tra astenuti, voti contrari, mancata partecipazione al voto.



Nell’esprimere soddisfazione per una delibera importante per la nostra città che marca ancora una volta la differenza di attenzione di questa amministrazione e di questa maggioranza sui temi della sostenibilità ambientale e della cura dei quartieri, ci domandiamo con quale faccia, domani mattina, i consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Verona Domani potranno ripresentarsi davanti ai cittadini dopo aver tentato di affossare una delibera caratterizzata da coerenza e buon senso.



Anche da questi particolari si vede la differenza di stile e contenuti con la precedente opposizione di centrosinistra che su temi importanti come questi non aveva mai fatto strumentalizzazioni politiche anche quando le delibere erano proposte dalla destra.