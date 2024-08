Bando per la variante Statale 12. Ass. Ferrari: “Ottima notizia che valida ancora di piu’ la scelta di realizzare subito la strada di gronda”

“Un’ottima notizia per un’infrastruttura attesa da decenni dal nostro territorio- commenta l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari-. Un lavoro di squadra per il quale ringraziamo la Regione per il lavoro svolto per raggiungere questo importantissimo traguardo che ora ci permette di vedere finalmente partire l’opera. La realizzazione di questa infrastruttura valida ulteriormente la nostra scelta in merito alla realizzazione della Strada di gronda; Il combinato disposto delle due opere creerà infatti un vero bypass che permetterà l’attraversamento della città senza intaccare la viabilità dei quartieri, dotando Verona di una grande infrastruttura viaria che la città necessita da decenni. E’ essenziale continuare il tracciato della VarSS12 con la Strada di Gronda per evitare il traffico di attraversamento dei quartieri cittadini come dimostrano gli studi e le simulazioni viabilistiche condotte.

La Strada di Gronda –aggiunge Ferrari- sta procedendo con l’iter di progettazione e l’obiettivo è essere compatibili con l’avanzamento della VarSS12; per questo motivo sarà convocato in autunno un tavolo di coordinamento periodico con Anas, Regione e Comune al fine di allineare il più possibile le due progettualità”.