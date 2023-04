Campagna antizanzare 2023. Dal 4 maggio distribuzione gratuita dei kit antilarvali nei mercati

Si punta al massimo coinvolgimento della cittadinanza.

Nel mese di maggio quattro appuntamenti nei mercati rionali per la distribuzione dei kit, efficaci nella lotta alla proliferazione della zanzara e rispettosi dell’ambiente.

Circa 1500 quelli che saranno consegnati gratuitamente.

Sono acquistabili al prezzo agevolato di 5,50 euro anche nelle farmacie comunali e in quelle aderenti a Federfarma.

Per debellare la diffusione delle zanzare serve la collaborazione e l’impegno da parte di tutti. Per questo anche quest’anno, con il sopraggiungere della bella stagione, riparte la distribuzione gratuita dei kit antilarvali nei mercati rionali, una delle diverse iniziative della campagna antizanzare promossa dal Comune. L’obiettivo è quello di stimolare il più possibile la cittadinanza a effettuare i trattamenti anche nelle proprie aree private, svolgendo un’importante azione di contrasto alla proliferazione delle zanzare tigre.

Dal 4 maggio i cittadini potranno recarsi, a partire dalle 10, nei marcati di Santa Lucia, Borgo Trento, Borgo Venezia e Stadio, dove sarà allestito un chiosco da cui il personale incaricato, oltre a consegnare le pastiglie larvicide, fornirà gli opuscoli informativi e le istruzioni del caso.

“Ogni primavera il Comune esegue cicli di trattamento contro le larve di zanzara nelle 55 mila caditoie pubbliche e nei fossati – ha evidenziato l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari –. Si tratta di una fondamentale attività di prevenzione, che deve però ampliarsi anche alla cittadinanza, consentendo così di tenere sotto controllo le tante aree private che rappresentano una parte predominante del territorio cittadino. Da qui l’impegno del Comune nella distribuzione gratuita di kit antilarvali, efficaci nella lotta alla proliferazione della zanzara e rispettosi dell’ambiente. Invitiamo la cittadinanza alla massima disponibilità, per consentire la più efficace operazione preventiva possibile”.

Il programma di distribuzione è stato presentato questa mattina dall’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari. Presenti Stefano Adami dell’Ulss 9 Scaligera, Paola Fiocco di Federfarma, Alex Pezzin della società Biblion, che cura per conto del Comune la disinfestazione, e Barbara Likar dirigente comunale Ambiente e Transizione ecologica.

“Le malattie trasmesse da vettori sono un problema serio che si sta acutizzando sempre di più – ha sottolineato Stefano Adami dell’Ulss 9 Scaligera – in virtù anche di quel cambiamento climatico a cui tutti noi stiamo assistendo. Da qui la necessità di combattere certe tipologie di malattie agendo in primis sulla proliferazione dei vettori, in questo caso zanzare, complici della loro diffusione. Se consideriamo che in un Comune è solo il 33% mediamente il territorio di competenza pubblica, ci rendiamo immediatamente conto dell’importanza che ha un programma di prevenzione che riesca a coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile. Solo così è possibile intervenire anche sulle aree private, ampliando la zona di disinfestazione”.

Calendario distribuzione kit. Nelle prossime settimane il gazebo comunale farà tappa al mercato di Santa Lucia, giovedì 4 maggio, in via Cavriana angolo via Montanara. Mercoledì 10 maggio a Borgo Trento, in via Mercatini angolo via Tommaseo. Martedì 16 maggio in Borgo Venezia, in via Maestro Martino angolo via Plinio e sabato 27 maggio al mercato dello Stadio, tra piazzale Olimpia e via Sansovino.

Circa 1500 i kit in distribuzione. Una volta esaurite le scorte, i veronesi potranno acquistare le capsule nelle farmacie comunali e in quelle aderenti a Federfarma al prezzo agevolato di 5,50 euro. I farmacisti forniranno inoltre indicazioni per l’utilizzo corretto del prodotto, che va usato seguendo tutte le raccomandazioni riportate sulla confezione.

Descrizione del prodotto. Si tratta di un insetticida appartenente alla classe dei regolatori di crescita, attivo a bassi dosaggi, che esplica la sua azione impedendo lo sfarfallamento (l’uscita dall’involucro) delle più comuni zanzare presenti sul territorio. Modalità d’uso. Le compresse vanno introdotte all’interno di pozzetti, tombini e griglie per la raccolta dell’acqua piovana o comunque dove si verifichino dei ristagni. Il prodotto non è destinato all’applicazione in acque superficiali come quelle di vasche di fontane, laghetti, stagni. Intense precipitazioni riducono il periodo di copertura.

Campagna di disinfestazione. In parallelo alla distribuzione dei kit antilarvali, l’Amministrazione è impegnata nella campagna di disinfestazione. In questi giorni è infatti partito il primo ciclo di interventi su tutte le caditoie veronesi, che vede gli operatori, muniti di pompe elettriche e serbatoi, passare al setaccio tutti i quartieri.

“Interessate al progetto le farmacie di Federfarma, bene distribuite su tutto il territorio di Verona – ha dichiarato Paola Fiocco di Federfarma –. Siamo pronti come è stato per gli scorsi anni ha procedere con la distribuzione delle confezioni, per dare una mano ad ampliare il più possibile l’area di intervento contro la diffusione delle zanzare, a garanzia della sanità pubblica”.

Dichiarazione della presidente Agec Anita Viviani e della responsabile Area Farmacie Daniela Voi: “Il servizio farmaceutico comunale gestito da Agec è sensibile alla problematica delle zanzare e contribuisce alla campagna antilarvale 2023 mettendo a disposizione della popolazione veronese i kit al prezzo calmierato di 5,50 euro. L’agevolazione è frutto di un accordo tra le nostre 13 farmacie, associate ad Assofarm e le farmacie private associate a Federfarma. Nel 2021 ne furono vendute 215 scatole e 166 nel 2022”.

Perché gli interventi adulticidi sono da evitare? Questa tipologia di trattamenti prevedono lo spargimento in ambiente di prodotti che uccidono le zanzare adulte, ma contemporaneamente sono tossici per altri insetti utili, quali ad esempio api e altri impollinatori.

Inoltre hanno una efficacia limitata nel tempo e non prevengono la schiusa delle uova già deposte.

Per segnalazioni e informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 110601, dal lunedì al venerdì dalle 9-13 e dalle 14-18.

Informazioni anche sul sito del Comune di Verona.